“Un cuento perfecto”, la miniserie española de Netflix de cinco capítulos basada en la novela de la escritora Elísabet Benavent

El género de la comedia romántica encontró en el catálogo de Netflix uno de sus más grandes exponentes con “Un cuento perfecto”, la miniserie española adaptada de la aclamada novela de la escritora Elísabet Benavent. La trama protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel demuestra cómo dos universos completamente opuestos pueden colisionar para reconstruirse mutuamente cuando las cosas no salen como estaban planeadas.

Dirigida por Chloé Wallace y producida por Plano a Plano, la serie traslada con gran fidelidad el espíritu fresco, caótico y conmovedor que caracteriza a la obra literaria de Benavent (creadora también del éxito Valeria).

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Cuando los caminos de Margot y David se cruzan de forma fortuita en un bar de Madrid, surge un pacto tan honesto como disparatado: ayudarse mutuamente a recuperar a sus respectivas parejas. Para lograrlo, emprenden un viaje revelador hacia las paradisíacas playas de Grecia, donde la complicidad inicial comenzará a transformarse en una atracción inevitable que pondrá a prueba sus verdaderos deseos.

La autora de la novela y productora ejecutiva de la serie , Elísabet Benavent, expresó que “fue un poco un tándem entre Netflix, la productora y yo, y surgió como una historia de amor. Hay algo en ‘Un cuento perfecto’ que es muy adorable, esa tensión que va creciendo entre ellos y que visualmente era muy bonita para plantear una adaptación con ese viaje a Grecia”.

Un cuento perfecto en Netflix: dos universos opuestos y una atracción inevitable

La historia de “Un cuento perfecto” gira en torno a Margot, la heredera de un importante imperio hotelero que parece tener la vida resuelta y el futuro trazado. Sin embargo, en el día de su boda, sufre un ataque de pánico y decide salir huyendo del altar, dejando atrás la presión social y las expectativas familiares de una "vida ideal".

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Por otro lado está David, un joven relajado, encantador y con tres trabajos precarios para poder llegar a fin de mes, quien acaba de ser abandonado por su pareja al no encajar en sus ambiciosos planes de vida.

Los caminos de Margot y David se cruzan de forma fortuita en un bar de Madrid

El impacto de “Un cuento perfecto” el ranking de Netflix en Argentina y el mundo

Su formato breve y adictivo la convirtió en la opción ideal para maratonear el fin de semana. Supo consolidarse en el puesto número 1 del top diez de las más vistas de Netflix en Argentina y lideró las tendencias de reproducción de la plataforma durante semanas consecutivas.

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El fenómeno no fue aislado: la miniserie española escaló hasta la cima del ranking global de contenidos de habla no inglesa de Netflix, alcanzando el puesto número uno en más de 20 países (entre ellos España, Brasil, Grecia y Egipto) y acumulando decenas de millones de visualizaciones

PM / ds