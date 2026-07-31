Cómo administrar una indemnización y organizar las finanzas personales tras un despido

Perder el empleo representa uno de los mayores desafíos financieros para cualquier trabajador. En ese contexto, el especialista en planificación financiera y retiro, Adrián Pablo Jacquet, en contacto con Canal E, explicó cuáles son las prioridades al administrar una indemnización, cómo preservar el capital y por qué la planificación financiera resulta clave para atravesar la transición hasta conseguir una nueva fuente de ingresos.

Jacquet advirtió que el interés por este tema creció en los últimos meses. “Siempre surgen consultas por este tema. Claramente a partir de la reforma aumentaron muchísimo más. No solo de las personas que están transitando esa situación, sino también de aquellas que están previendo que les pueda llegar a pasar. En ese sentido, es notable el aumento de las consultas”, planteó.

De qué hablamos cuando mencionamos la indemnización

Asimismo, sostuvo que el primer error es considerar la indemnización como dinero disponible para invertir agresivamente o cancelar deudas sin planificación: “Lo primero que tenemos que saber es que la indemnización es un puente. Es un puente entre ese momento en el que yo me quedo sin ingreso y vuelvo a generar ese salario o esa actividad independiente. Por lo tanto, el tratamiento que tenemos que hacer de ese capital es completamente distinto a una ganancia extraordinaria”.

Por ese motivo, Jacquet recomendó actuar con prudencia. “Y lamentablemente en ese momento no hay que tomar ese tipo de decisiones, sino más bien ser cautos”, resaltó.

La importancia de tener planificado un presupuesto

Antes de pensar en inversiones, aconsejó elaborar un presupuesto detallado que permita conocer cuánto tiempo puede sostenerse una persona sin ingresos laborales. “Algo que en Argentina no es tan habitual es tener nuestro presupuesto. Poder detallar cuáles son esos gastos que no puedo negociar en esta etapa”, explicó. Entre ellos mencionó “alimentación, vivienda, educación, salud”.

A partir de ese cálculo, el entrevistado sostuvo que cada trabajador podrá determinar “qué cantidad de meses o años puedo subsistir”, considerando que “hay personas que se emplean con mayor velocidad y otras que requieren de un tiempo bastante más largo para volver a emplearse”.

También alertó sobre el riesgo de apostar por instrumentos demasiado volátiles durante ese período de incertidumbre. “Uno de los que debería garantizar es preservar el capital”, afirmó.