Mariano Gorodisch advirtió sobre el consumo con tarjeta de crédito: “Tuviste una caída de 3 billones de pesos”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, conversó con Canal E y se refirió a que el consumo con tarjetas de crédito en pesos registró una fuerte caída, mientras los bancos avanzan con planes de refinanciación para reducir la morosidad.

Mariano Gorodisch explicó las causas de la baja y analizó las perspectivas para el consumo, la inflación, el dólar y el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. “Estaban en 26 billones de pesos el 30 de junio y ahora cayeron a 23 billones, una caída de 3 billones de pesos”, planteó.

Los planes de refinanciación tuvieron que ver en la caída del consumo

Según explicó, la caída está directamente relacionada con las estrategias de los bancos para contener la mora: “Tuviste los consumos con tarjeta de crédito que está muy relacionado con los planes de refinanciación de los bancos, ¿por qué? Porque una vez que te refinancian, hasta que vos pagues esa refinanciación, te cortan la tarjeta, porque si no es un préstamo que te siguen dando”.

Gorodisch también señaló que las entidades financieras están reduciendo los límites de crédito a determinados clientes. “En otros casos, lo que están haciendo también es bajando el límite en la tarjeta, porque es una suerte un préstamo personal, ¿no? A la tarjeta”, resaltó.

Cómo están enfrentando la morosidad las entidades bancarias

Sobre la política de refinanciación, explicó que los bancos buscan evitar mayores pérdidas por clientes morosos: “Para el banco lo que hoy está habiendo es mejor que alguien le pague al 30% antes que cobrarle un 170 y que después no le pague”.

En ese sentido, el entrevistado agregó: “Más que nada por la previsión, porque si no, cuanto más morosos tienen, más plata tienen que pasar a pérdida al balance y más dinero tienen que tener inmovilizado los bancos”.

Respecto del consumo general, destacó que la apuesta oficial está vinculada con una desaceleración de la inflación. “La apuesta del Gobierno es esta, que la inflación se siga desacelerando, especialmente a partir de agosto”, expresó.