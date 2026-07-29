Mariano Gorodisch sobre la mora en tarjetas de crédito: "Los bancos dicen que está mal medida"

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, dialogó con Canal E y evaluó el crecimiento de la mora en tarjetas de crédito, las nuevas estrategias de refinanciación de los bancos y la intervención oficial sobre el mercado cambiario.

Según Mariano Gorodisch, existe un debate entre los bancos y el Banco Central sobre la forma de medir la mora. “Hay un tema con la mora, que los bancos dicen que está mal medida la mora”, afirmó.

El reclamo de los bancos con respecto a la medición de la mora

Sobre la misma línea, explicó que las entidades reclaman que se evalúe la deuda según la relación de cada cliente con cada banco y no por el sistema financiero en conjunto: “Porque si vos tenés un préstamo, por ejemplo este con banco 1 y banco 2, al banco 1 le pagas perfecto, al banco 2 no le pagas nada, al banco 1 al que vos le pagas perfecto te tiene que considerar a vos en mora porque le debes a otro banco”.

Gorodisch destacó que esta metodología obliga a las entidades a incrementar previsiones. “Él no es moroso conmigo, dejame provisionar a mí bien”, resumió sobre el planteo de los bancos. Sin embargo, aclaró que, “desde diciembre este cargo a pérdida viene bajando en los bancos”.

Uno de los principales cambios que impulsan el Gobierno y las entidades financieras apunta a los clientes que pagan reiteradamente el mínimo de la tarjeta de crédito. “Lo que sí está bajando es justamente el cargo que están mandando los bancos a pérdida”, explicó, antes de señalar que la estrategia oficial es intervenir antes de que el cliente caiga en una mora más grave.

El Gobierno busca eliminar la morosidad

“Lo que les dice el Gobierno es cortemos, tratemos de cortar de cuajo la mora”, sostuvo el entrevistado, y precisó quiénes serán alcanzados: “No al que vos le das un crédito, sino al que te paga el mínimo de la tarjeta ya más de dos veces seguidas”.

Actualmente, explicó, “la tasa nominal es del 85%, el costo financiero total es del 170%”. Frente a ese escenario, “los bancos van a empezar a ofrecerle refinanciamiento a quien ya por más de dos veces seguidas paga el mínimo de la tarjeta a una tasa del 30%”.