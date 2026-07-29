El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a que la escalada de los conflictos internacionales volvió a encender las alarmas ante la posibilidad de una nueva etapa de confrontación global.

“Mi última salida acá fue el lunes y hablábamos de desescalada. Ahora, 48 horas después, menos de 48 horas después, tenemos que estar hablando de una gran escalada”, afirmó Miguel Ponce al describir el cambio de escenario.

Arabia Saudita y Estados Unidos conformaron un ataque en conjunto contra Irán

Según desarrolló, “lo que ha ocurrido en las últimas horas marca un punto, diríamos, muy elevado del conflicto con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania”. En paralelo, señaló que se produjo “un ataque de Arabia Saudita junto con Estados Unidos, ahora directamente sobre Irán”.

Ponce también puso el foco en la participación de Ucrania y en el vínculo de Irán con Rusia. “Las amenazas explícitas que ha habido, estuvo a punto Irán de atacar un puerto en Ucrania”, explicó, y agregó: “Irán habría enviado, el hecho que todo el mundo lo sabe, drones y armamentos, digo Irán y digo también Corea del Norte, a Rusia”.

Luego, manifestó que la actual dinámica internacional representa una nueva fase de los conflictos: “La tercera etapa, que es, de alguna manera, la generalización, la unificación de los conflictos, es la que se materializa a partir del día de ayer donde Ucrania ataca estas naves de Irán”.

¿Se viene un enfrentamiento armado entre China y Estados Unidos?

En ese sentido, el entrevistado vinculó el escenario actual con la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. “Venimos hablando de que obviamente el debate entre el hegemón que va ascendiendo, que es China, y el hegemón en declinación, que es Estados Unidos, en algún momento, las teorías dicen, van a terminar en un enfrentamiento armado”, expresó.

Asimismo, destacó el cambio tecnológico en la naturaleza de las guerras. “Ahora son guerras de drones, son tecnologías, ya no están más los submarinos ni los portaaviones siendo los principales actores”, sostuvo. Y agregó: “No hay cuerpo a cuerpo, va a ser una guerra de la que no vimos nunca. Ahí está, por eso digo la singularidad”.