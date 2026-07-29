Conflicto entre Milei y Lula: por qué la relación comercial entre Argentina y Brasil no estaría en riesgo

En medio de la tensión diplomática entre los presidentes de Argentina y Brasil, el especialista en comercio internacional, Marcelo Scaglione, en comunicación con Canal E, sostuvo que los conflictos políticos no deberían alterar una relación estratégica construida durante décadas.

Scaglione pidió distinguir “la situación de coyuntura de la relación de largo plazo” y afirmó: “La relación entre Argentina y Brasil no corre peligro”. También reconoció que, “es verdad, hay agravios, hay agravios cruzados”, pero remarcó que, “hay que separar un poco la situación de coyuntura de la relación de largo plazo”.

La importancia de la relación entre Argentina y Brasil

Para explicar su postura recurrió a una comparación familiar: “Muchas veces he visto a los hijos pelearse muy, muy fuerte, en términos muy fuertes, y sin embargo cuando uno como padre trata de poner orden, te dicen, mirá, lo quiero matar, pero yo a mi hermano lo amo más que nada en este mundo”.

A partir de esa imagen, Scaglione insistió en que “la relación entre Argentina y Brasil es estratégica, tenemos muchas cosas en juego, y esto es lo verdaderamente importante, más allá de los insultos ocasionales, que generan ruido, no lo niego”.

Todavía no hay precisiones sobre lo que puede pasar con las elecciones en Brasil

Respecto del escenario político brasileño, evitó hacer pronósticos sobre las próximas elecciones. “Hoy los escenarios están abiertos. Puede haber un Brasil con la elección de Lula y puede haber un Brasil con el hijo Bolsonaro”, señaló, al tiempo que recordó que, “las encuestas dan porcentajes de diferencia muy chico” y que en América Latina los resultados suelen definirse por márgenes mínimos.

El entrevistado puso el foco en el impacto económico del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como una oportunidad histórica. “El primero de mayo entró en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur”, destacó, y explicó que, “este acuerdo Unión Europea-Mercosur nos abre a todos, a Argentina y a Brasil, un mercado de 720 millones de consumidores con muchísimo poder adquisitivo”.

También remarcó el grado de integración productiva entre ambos países: “Tenemos nuestras industrias entrelazadas, especialmente en el sector automotriz. Lo que se produce en Brasil y en Argentina a nivel de autopartes están integrados y luego salen al mundo”.