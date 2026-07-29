Tras la visita del FMI, advierten que el mayor desafío para Argentina sigue siendo el contexto internacional

La directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, en contacto con Canal E, sostuvo que la evolución de los mercados internacionales continúa condicionando a la economía argentina y aseguró que el principal factor que hoy explica la incertidumbre financiera es la volatilidad del petróleo, mientras los inversores siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Respecto de la reciente visita de la titular del Fondo Monetario Internacional a Argentina, Emilse Córdoba consideró que dejó un mensaje claro sobre el futuro económico: “Me parece que si bien son mensajes, hubo un mensaje detrás también, que es, no va a haber cheques, acá no va a venir plata, no deberían necesitarla”.

El FMI se mantiene firme en lo que el Gobierno debe cumplir

En ese sentido, agregó: “De alguna manera podemos decir que nos dio un marco de qué es lo que piensa de acá en adelante y lo que deberíamos como argentinos cumplir, el Gobierno lo que debe cumplir”.

Córdoba también destacó un cambio en la dinámica del Banco Central. “Hubo como un impasse, el Banco Central venía comprando durante 135 ruedas seguidas, compraba dólares. El día de ayer el Banco Central no compró dólares”, resaltó.

Argentina debe mantener una alta participación en el mercado internacional

Sin embargo, remarcó que el foco sigue estando en el contexto global: “Argentina no está despegado del mundo. Y el mundo, lo que va de este año, está bastante fluctuante”. Como ejemplo mencionó el comportamiento del crudo: “Un activo que solía ser bastante más tranquilo en sus resultados, como es el petróleo, este año tiene una volatilidad impresionante”.

La entrevistada detalló la fuerte oscilación del barril durante el año. “Arrancamos el año con un petróleo aproximadamente de 67 dólares, después subió hasta 107 dólares, 117 dólares, llegó a valer 127 dólares, la semana pasada llegó a valer 80 dólares, hoy 88 dólares”.

Luego, manifestó que este escenario impide que Argentina quede al margen de los acontecimientos internacionales: “Está todo demasiado revolucionado como para que Argentina pueda descolgarse del mundo y decir, bueno, yo estoy bien”.