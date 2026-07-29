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Utilización de IA en el mercado laboral: "Se empieza a dar de manera incipiente toda esta regulación de inteligencia artificial”

Según indicó la licenciada en relaciones laborales, Ayelén Kalenok, "la Unión Europea puso el uso en procesos de selección como un uso de alto riesgo de la inteligencia artificial".

Mercado laboral e IA
Ayelén Kalenok: "Se empieza a dar de manera incipiente toda esta regulación de inteligencia artificial” | Freepik
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La licenciada en relaciones laborales, Ayelén Kalenok, en diálogo con Canal E, evaluó que la utilización de inteligencia artificial (IA) en los procesos de selección de personal avanza a nivel global, pero también crece el debate sobre la necesidad de establecer reglas que garanticen la transparencia y eviten prácticas discriminatorias.

Kalenok explicó que la tendencia regulatoria todavía es incipiente, aunque ya existen antecedentes importantes. "Se empieza a dar de manera incipiente toda esta regulación de inteligencia artificial y específicamente de cómo es que se está utilizando en los procesos de selección", señaló.

La Unión Europea es pionera de la regulación en cuanto a la IA

En ese sentido, destacó el liderazgo europeo: "La Unión Europea, que suele ser pionera en todo lo que tiene que ver con regulaciones, y en particular puso el uso en procesos de selección como un uso de alto riesgo de la inteligencia artificial".

Además, Kalenok agregó: "Vemos cómo Unión Europea, algunos estados de Estados Unidos, bueno, nosotros todavía no llegamos, pero sí empiezan a implementar diferentes regulaciones para no solamente limitar el uso, sino para entender cómo es que se está utilizando y qué impacto tienen los procesos de selección".

Uno de los principales puntos que buscan regular las nuevas normas es la transparencia frente a los postulantes. Según explicó, "desde lo más básico tiene que ver con notificar a las personas que se va a utilizar inteligencia artificial en alguna parte del proceso y cómo es que se va a utilizar".

La entrevistada advirtió que muchas personas desconocen que interactúan con sistemas automatizados durante una entrevista laboral. "Lo que estuvo sucediendo es que muchas personas se suman a entrevistas y hay un bot del otro lado. Entonces, bueno, por supuesto que los toma por sorpresa, esto no es una experiencia positiva", expresó.

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