Un consultor político afirmó que "todos los datos que usa Milei son falsos o de fuentes oscuras"

El analista político, Eduardo Ibarra, habló con Canal E y analizó que la tensión entre Argentina y Brasil volvió a crecer tras los insultos de Javier Milei contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Ibarra consideró necesario analizar el viaje de Milei a Brasil en el contexto de las elecciones y del respaldo a Flavio Bolsonaro. “Hay que darle un marco contextual al episodio del viaje de Javier Milei a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro, el candidato opositor, el hijo de Jair Bolsonaro, que fue presidente y ahora está detenido en Brasil”, planteó.

El detrás de la visita de Javier Milei en Brasil

Según analizó, el posicionamiento de Milei forma parte de una estrategia internacional: “Desde esa perspectiva, Javier Milei quiere posicionarse como un líder regional”. Y agregó: “Brasil es el país más grande, después de Estados Unidos, de Latinoamérica, en cuanto a cantidad de habitantes, movimiento de la economía y Lula, que es un presidente progresista de centro-izquierda, es una piedra en el zapato”.

Sobre las consecuencias del conflicto, Ibarra sostuvo: “Me parece que desde esa perspectiva lo que le quedó al gobierno, en este caso el nuevo vocero Ravier, que no le están yendo muy bien las cosas como vocero, que no ha entrado muy bien, y bueno, él va a tratar de minimizar, va a tratar de decir que en realidad hubo agresiones de los dos lados”.

Se complica la relación bilateral entre Argentina y Brasil

Luego, manifestó que el llamado a consulta del embajador brasileño representa una señal relevante. “Esto complica la relación bilateral diplomática con Brasil, pero no sabemos hasta dónde esto puede prosperar”, resaltó.

El entrevistado descartó que la crisis derive en una ruptura comercial: “Es muy difícil que pase eso”. Sin embargo, advirtió que la relación seguirá tensionada durante el proceso electoral brasileño.

“De aquí a las elecciones va a haber algún tipo de declaraciones acerca de la situación de Brasil por parte de Milei”, afirmó. En ese sentido, cuestionó el comportamiento del mandatario argentino y señaló: “No creo que se abstenga de seguir opinando y seguir dando su impresión acerca de las elecciones”.