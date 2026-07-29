Ulises Forte cuestionó el financiamiento voluntario del IPCVA: “Nadie aporta voluntariamente”

El debate por el futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) volvió a quedar en el centro de la agenda agropecuaria. El ex presidente y consejero del organismo, Ulises Forte, evaluó en Canal E que la propuesta de modificar su esquema de financiamiento y pasar de aportes obligatorios a voluntarios genera fuertes cuestionamientos dentro de la cadena cárnica.

“Porque hacerlo voluntario es automáticamente eliminado”, afirmó Ulises Forte al referirse al proyecto impulsado para cambiar el mecanismo de financiamiento del IPCVA. En ese sentido, sostuvo que la propuesta no cuenta con respaldo suficiente dentro del sector: “Hoy no tiene consenso en toda la cadena, o sea, hoy las cuatro entidades agropecuarias, la industria, las específicas, las razas, nadie comparte la decisión”.

La modificación del IPCVA resulta algo charlable para integrantes del sector cárnico

Luego, manifestó que el instituto puede ser modificado, actualizado o perfeccionado, pero no eliminado. “Se discute, no se dinamita”, señaló, y agregó: “¿Que merece modificaciones? Por supuesto que sí. ¿Que merece correcciones? Por supuesto. Todo es perfectible”.

Forte explicó que el organismo se financia exclusivamente con aportes privados y detalló la distribución de ese esquema: “El 70% del aporte es por cada animal que faena, porque se está aportando actualmente medio kilo de carne viva de novillos por cada animal que va a faena. El 70% lo pone el productor y el 30% lo pone la industria frigorífica”.

Los costos del proceso de producción y su impacto en el consumo

Según analizó, el impacto del aporte en el consumidor final es mínimo: “¿Qué incide a usted cuando pasa pagando la compra de un kilo de costelete, un kilo de milanesa o un kilo de lo que sea? El 0,008 por mil”.

El entrevistado destacó además el papel del organismo en la apertura de mercados internacionales, las ferias comerciales y la capacitación. “En las ferias internacionales como esa, nosotros vamos a China, vamos a la Seat China, a la Seat París, a la Nuga, con 30, 30 y pico de empresas”.

Ante la posibilidad de que el IPCVA continúe funcionando con contribuciones voluntarias, planteó que, “nadie aporta voluntariamente”. En su opinión, ese sistema generaría un efecto negativo sobre el financiamiento del instituto: “Y después se hace el efecto catarata, dice, ¿por qué voy a pagar yo si mi vecino no paga y tiene los mismos beneficios?”.