Mariano Gorodisch: "Está bajando de a poquito la mora que hay en las entidades financieras”

La morosidad bancaria comenzó a mostrar una leve baja impulsada por los planes de refinanciación que lanzaron las entidades financieras, especialmente los bancos públicos. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch.

Mariano Gorodisch explicó que el descenso en la morosidad responde principalmente a las nuevas herramientas de refinanciación. "Está bajando de a poquito la mora que hay en las entidades financieras, principalmente por todos los planes de refinanciación que están haciendo los bancos, principalmente los bancos públicos", señaló.

Cuáles son las entidades que lideran el refinanciamiento

Según detalló, el Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad lideran esta estrategia. En el caso del Ciudad, destacó que están "refinanciando, en el caso de Ciudad, a tasas del 35%, deudas que estaban a tasas del 100%", mientras que el Banco Nación ofrece "hasta 10 años para poder pagar".

Gorodisch mencionó que el resultado ya comenzó a verse en los indicadores: "Esto provocó que el 25% de los que ya tienen planes de refinanciación. Esto es lo que está haciendo, es que está bajando la mora".

La exigencia de los bancos en cuanto a los morosos

Asimismo, explicó una situación que las entidades financieras consideran injusta al momento de evaluar el riesgo crediticio. "Si vos tenés préstamos en dos bancos, y con el banco 1 estás en mora, pero con el banco 2 pagás perfectamente, por normativa del sistema financiero, el banco 2 te pone en mora", explicó.

Por ese motivo, el entrevistado indicó que las entidades reclaman un cambio regulatorio. "Lo que los bancos le dicen es, a ese no lo pongas en mora, porque conmigo está cumpliendo perfecto", sostuvo.

Además, remarcó que esa clasificación perjudica directamente a las entidades: "Para los bancos es un problema que lo pongan en mora a esa persona porque tienen que previsionar más plata, o sea, inmovilizar más plata".