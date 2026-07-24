“La tecnología en la ganadería es algo que todo el mundo viene pidiendo y viene solicitando”, afirmó un especialista

El líder de unidad de negocios Agtech, Adrián Corbetta, evaluó en Canal E que la incorporación de tecnología y gestión de datos avanza en el sector ganadero argentino con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva, facilitar la toma de decisiones y responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

“Desde octubre, noviembre, nosotros desde Biogénesis Bagó creamos una unidad de negocio que se llama AgTech y trae dentro del portfolio que ya trabajaba Biogenésis Bagó una nueva solución, que es soluciones de tecnología y de gestión de datos”, explicó Adrián Corbetta.

Cómo puede la tecnología potenciar al sector ganadero

La iniciativa incluye una alianza con DataMars para distribuir y comercializar distintas herramientas tecnológicas destinadas a la actividad ganadera. “Comenzamos con la alianza con DataMars, en donde distribuimos y comercializamos todos los productos de DataMars, incluidos las famosas caravanas electrónicas, que es la puerta de entrada a empezar a tomar datos que nos permitan ser más eficientes y producir más carne a nivel productivo en lo que es ganadería”, señaló.

Para Corbetta, uno de los principales desafíos del sector es avanzar desde los registros manuales hacia sistemas que permitan aprovechar los datos generados en el campo. “Además de simplificar, nos va a permitir tomar datos”, afirmó. Y agregó: “La tecnología en la ganadería es algo que todo el mundo viene pidiendo y viene solicitando”.

Diferencias en cuanto a la modernización en el sector ganadero y el agro

En ese sentido, marcó una diferencia con el desarrollo tecnológico alcanzado por la agricultura: “En la agricultura vemos un avance muy grande, pero en ganadería seguimos anotando el cuaderno con lapicera, con datos que luego no se leen y por lo tanto no tomamos ningún tipo de decisión”.

Según explicó el entrevistado, la digitalización puede contribuir a mejorar los indicadores productivos: “Esta tecnología lo que trae es facilitar la toma de datos para permitir tomar decisiones que nos lleven a ser más eficientes”.

La adopción de tecnología también aparece vinculada al contexto actual de precios de la hacienda. “Hoy las ineficiencias son muy costosas, con estos precios de novillo y de ternero, hoy ser ineficiente es mucha plata que se está perdiendo”, afirmó.