José Castillo sobre las exportaciones récord: "No están generando crecimiento de inversiones"

El economista José Castillo, en diálogo con Canal E, analizó el récord de exportaciones alcanzado durante el primer semestre del año y aseguró que, pese al buen desempeño del comercio exterior, la recuperación económica todavía no logra impulsar la inversión ni el consumo interno.

Si bien Argentina se encamina a registrar un año histórico en materia de ventas al exterior, el especialista advirtió que ese crecimiento continúa concentrado en pocos sectores y aún no se traduce en una mejora generalizada de la actividad económica ni del mercado interno.

Récord exportador con una economía que todavía no despega

Argentina transita un año histórico en materia de comercio exterior, con exportaciones que podrían alcanzar los US$100.000 millones y un sólido superávit comercial. Sin embargo, José Castillo advirtió que estos resultados no se reflejan en el mercado interno. "Vamos a tener récord tanto en exportaciones como en saldo de la balanza comercial. Ese es un hecho objetivo y concreto", destacó.

El economista explicó que el crecimiento de las ventas al exterior responde principalmente al fuerte desempeño del petróleo y del sector agroexportador. "Lo interesante es mirar la composición", sostuvo, al remarcar que el petróleo crudo desplazó al agro como principal producto exportado, un fenómeno que permite reducir la estacionalidad habitual del comercio exterior. "En la segunda mitad del año se va a seguir exportando una cantidad similar, o un poquitito más, de petróleo crudo que en la primera mitad", afirmó.

Exportaciones récord, pero con poca inversión y consumo

Castillo advirtió que el crecimiento exportador está altamente concentrado y aún no genera un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. "No están rebotando sobre el resto de la economía e incluso no están generando crecimiento de inversiones", señaló, al referirse especialmente al desarrollo de Vaca Muerta. Además, indicó que "la inversión está muy, muy planchada", pese al buen desempeño de sectores estratégicos.

También llamó la atención sobre la política comercial del Gobierno. "El principal destino de las exportaciones argentinas sigue siendo Brasil", recordó, y alertó: "Ojo con las peleas con el Mercosur, ojo con las peleas con Brasil, que sigue siendo nuestro principal cliente". Según explicó, Estados Unidos aún no logra reemplazar el peso comercial de los principales socios regionales ni de mercados como China e India.

La fuga de divisas y la confianza, los grandes desafíos

Más allá del superávit comercial, Castillo sostuvo que el verdadero problema continúa siendo la salida permanente de dólares del sistema. "El promedio de dolarización es de 2.000 millones de dólares por mes", explicó, al remarcar que esa demanda de divisas, sumada al pago de la deuda externa, absorbe gran parte del ingreso generado por las exportaciones.

En ese sentido, concluyó que el principal obstáculo sigue siendo la falta de confianza de los ahorristas. "Hay un problema de confianza", resumió, al advertir que, mientras los dólares continúen saliendo del sistema financiero, el país seguirá dependiendo del endeudamiento y de organismos internacionales para sostener su equilibrio externo.