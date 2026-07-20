Ramiro Tosi: “El principal desafío será controlar la volatilidad del dólar” los próximos meses

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, sostuvo en Canal E que la semana estará marcada por indicadores clave para medir el rumbo de la economía, aunque advirtió que el principal desafío del Gobierno será sostener la desaceleración inflacionaria mientras administra la estabilidad cambiaria y enfrenta un contexto electoral cada vez más exigente.

Según explicó Ramiro Tosi, la convocatoria del Ministerio de Economía busca aliviar los compromisos de corto plazo: "Lo que convocó fuera de calendario el Ministerio de Economía el viernes fue una operación de conversión", para que los inversores puedan pasar sus posiciones hacia nuevos instrumentos y así "disminuir la presión para fin de mes".

Fuerte aumento de la cobertura cambiaria por parte de los inversores privados

Asimismo, remarcó que existe una fuerte demanda de cobertura cambiaria por parte de los inversores privados. "Tenés mucha cobertura cambiaria de parte de los inversores privados, 8.800 millones de dólares suman", explicó.

En ese contexto, Tosi relativizó la idea de un mercado completamente libre: "El dólar flota. Bueno, digamos que es una flotación bastante administrada o en términos económicos lo que se llama una flotación sucia".

Incertidumbre sobre el control del tipo de cambio

A su juicio, el Gobierno todavía cuenta con herramientas para contener la volatilidad, aunque planteó un interrogante hacia adelante: "Cuando aparezca más volatilidad y más incertidumbre, sobre todo vinculado al ciclo electoral, bueno, se verá si el Gobierno va a tener la misma capacidad de control de la volatilidad del tipo de cambio".

El entrevistado también destacó que el ingreso de divisas ya no depende exclusivamente del agro. "La energía y la minería, más la energía que la minería" aportan un flujo más estable, aunque aclaró que buena parte de las compras recientes del Banco Central provienen del endeudamiento externo de provincias y empresas.

En ese sentido, precisó que aún quedarían "alrededor de 2.500 millones de dólares" por liquidarse en los próximos meses.