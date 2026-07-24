Aseguran que una pareja de jubilados necesita más de $1,6 millones por mes para vivir

El abogado previsional Cristian D'Alessandro dialogó con Canal E y analizó la situación económica que atraviesan los adultos mayores en Argentina. Según explicó, una pareja de jubilados necesita más de $1,6 millones por mes para cubrir la canasta básica en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que puede superar los $2,4 millones si se suma el costo del alquiler.

El especialista remarcó que existen diferentes formas de medir el costo de vida de los adultos mayores y que muchas estadísticas oficiales no reflejan la realidad de este sector. “Hay que distinguir tres tipos de medidoras. La medidora del INDEC que mide una canasta básica que no es referente a los jubilados”, planteó.

Cuánto necesita una pareja de jubilados para cubrir la canasta básica

Al referirse a una medición realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, D'Alessandro precisó: “¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo? Que una pareja de jubilados sin pagar alquiler está o debe tener en su poder 1.639.000 pesos. Una pareja de jubilados”.

El abogado advirtió que el panorama se vuelve aún más complejo cuando se incorpora el costo de la vivienda. “Si sumamos un alquiler, esa canasta básica de 1.639.000 pesos se dispara a 2.422.000 pesos”, resaltó.

Una pareja de jubilados con la mínima no logra cubrir sus gastos básicos

En ese contexto, comparó esos valores con los ingresos previsionales y sostuvo: “Entonces, una pareja de jubilados que cobran ambos la mínima, estamos hablando que no llega ni siquiera a cumplir la canasta básica sin el alquiler”.

El entrevistado también señaló que los gastos asociados a la vivienda agravan aún más la situación. “Si viven en un departamento, tienen que pagar expensas. Por ende, es un complemento más a ese alquiler que tienen que pagar”, explicó.

Finalmente, resumió el escenario con una contundente reflexión: “Si botamos todas, dan una muestra, que una pareja de jubilados o un jubilado solo no alcanza para ni siquiera la primera semana de vida”.