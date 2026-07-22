Jubilados marcharon al Congreso con apoyo de la CGT y las dos CTA y lanzaron un plan de lucha contra el Gobierno

Los jubilados volvieron a movilizarse este miércoles 22 frente al Congreso de la Nación para reclamar una recomposición de los haberes previsionales, la continuidad de la moratoria previsional, la restitución de los medicamentos con cobertura del 100% del PAMI y el cese de la intervención del organismo. La protesta contó con el respaldo de las tres principales centrales sindicales del país, la CGT, la CTA Autónoma (CTA-A) y la CTA de los Trabajadores (CTA-T).

La manifestación se desarrolló sin escenario ni acto central, aunque reunió a organizaciones sindicales, sociales y políticas que acompañaron el reclamo de los adultos mayores. También participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), La Cámpora, Libres del Sur y distintos espacios de izquierda.

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La secretaria general de la UTEP, Johanna Duarte, aseguró en comunicación con PERFIL que la organización llegó a la jornada luego de realizar "100 cortes en todo el país" para denunciar la situación social y cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar el cobro del programa Volver al Trabajo.

"La situación social en los territorios es insostenible y la quita del cobro del programa Volver al Trabajo solo va a profundizar esta crisis. Por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha de cara al 7 de agosto, que será una enorme demostración de unidad denunciando las políticas criminales de este Gobierno nacional, que nos llevan a una crisis terminal", sostuvo.

Los referentes que participaron de la movilización coincidieron en respaldar "la lucha incansable de los jubilados y pensionados" y reclamaron además el cese de la intervención del PAMI, al considerar que las medidas implementadas por el Gobierno afectaron el acceso a prestaciones y medicamentos.

La protesta volvió a poner el foco en una serie de demandas que los jubilados sostienen desde hace meses. Entre ellas se encuentran el aumento de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional, que permite acceder a una jubilación a quienes no completaron los años de aportes, y la restitución de los medicamentos gratuitos para los afiliados del PAMI.

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados señalaron que la movilización también buscó fortalecer un plan de lucha más amplio contra las políticas del Gobierno nacional.

"Es necesaria la unidad de los trabajadores, de los desocupados y de los jubilados con plan de lucha y huelga general para terminar con el gobierno de Javier Milei", expresaron desde la organización.

Además, cuestionaron el gasto destinado a los operativos de seguridad en las manifestaciones, criticaron el aumento de las dietas legislativas y rechazaron la reforma laboral, al sostener que perjudica a los trabajadores y a los jubilados.

Duarte sostuvo que la eliminación del programa Volver al Trabajo no solo perjudica a quienes perciben ese ingreso, sino que también tendrá consecuencias sobre las economías regionales y los comercios de cercanía.

"Esta quita del salario a los trabajadores más humildes no solo es de una extrema crueldad para quienes lo cobran, sino que es un golpe letal a las economías locales. Es plata que deja de circular en los comercios barriales, como almacenes, verdulerías y kioscos", afirmó.

En ese sentido, advirtió que el ajuste también afectará a las provincias y municipios. "Alertamos a los gobernadores e intendentes que esta decisión del Gobierno nacional hará crecer la crisis en las provincias y golpeará de lleno a las economías regionales. Si no denuncian esta situación, es una bomba de tiempo que también les va a explotar a ellos", expresó.

Además, la dirigente cuestionó el operativo de seguridad desplegado durante la jornada de protesta. Según indicó, los principales cortes se realizaron en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y la respuesta oficial fue "un descomunal operativo de seguridad con gases y postas de goma", especialmente en el Puente Pueyrredón.

"Lo que no entiende este Gobierno es que hoy los trabajadores de los barrios están en una situación extrema. Por más represión que intenten aplicar para amedrentarnos, solo conseguirán el efecto contrario. Las fuerzas de seguridad, en vez de reprimir trabajadores, deberían combatir a los narcos en los barrios", afirmó.

Duarte agregó que, por la tarde, la UTEP se sumó a la movilización de los jubilados junto a la CGT y las dos CTA, donde volvió a cuestionar el despliegue policial. "Nuevamente el operativo de vallado y de seguridad fue desmedido", concluyó.

La CGT, las CTA y la UTEP anticipan nuevas protestas

La movilización también marcó el inicio de una nueva etapa de coordinación entre la CGT, las dos CTA y la UTEP, que anticiparon un plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei.

Uno de los dirigentes que encabezó la marcha fue Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, quien expresó su respaldo al reclamo de los jubilados y lanzó fuertes críticas al oficialismo. "Que sea el principio de la derrota", afirmó al referirse al Gobierno nacional.

El dirigente sindical también cuestionó a gobernadores peronistas que acompañaron proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso.

"Creo que no me equivoqué cuando dije que gobernadores como Osvaldo Jaldo, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Raúl Jalil nos traicionaron votando la reforma laboral. Lo último que nos quedaba era la calle y ojalá éste sea el principio de la resistencia y no sólo una marcha para acompañar a los jubilados", sostuvo.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, aseguró que los jubilados representan "el ejemplo de la dignidad de nuestro pueblo" y sostuvo que la unidad entre las centrales sindicales busca fortalecer la resistencia frente a las políticas del Gobierno.

"Esta etapa del plan de lucha viene a nutrirse de su ejemplo y de abrazarlos para que nos guíen en esta tarea de derrotar a este Gobierno que quiere destruir las jubilaciones y los salarios, la ciencia y la tecnología y desbaratar la Patria misma", expresó.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que el ajuste económico impulsado por el Gobierno "ha lastimado a los jubilados y ha roto sus vidas", y reclamó una recuperación de los ingresos previsionales.

"La protesta de hoy muestra altos niveles de unidad y, con ella, se inicia el semestre de mayor conflictividad de la era Milei. Los adultos mayores necesitan recuperar todos los haberes que Caputo y Milei les robaron para poder volver a vivir con dignidad", sostuvo.

La movilización volvió a reunir a las principales organizaciones gremiales y sociales del país detrás del reclamo de los jubilados, en un contexto de creciente confrontación entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional.

Con la presencia conjunta de la CGT, las dos CTA, la UTEP y distintas organizaciones políticas y sociales, la protesta buscó visibilizar el rechazo a las políticas previsionales y económicas del Ejecutivo y anticipó una nueva etapa de movilizaciones que las centrales obreras planean sostener durante los próximos meses.