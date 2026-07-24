Quién es el abogado extranjero que ahora defenderá a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

La ex presidenta Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa internacional con el objetivo de reforzar la estrategia para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. El jurista, especializado en derecho constitucional y derechos humanos, trabajará junto al español Javier Borrego, quien ya integra el equipo jurídico que asesora a la ex mandataria.

La incorporación de Valim representa un nuevo paso en la ofensiva judicial y política que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso a organismos internacionales. La estrategia combina la elaboración de recursos jurídicos con una campaña destinada a instalar en el exterior la postura de la ex presidenta sobre el proceso que concluyó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Quién es Rafael Valim, el abogado que se suma a la defensa de Cristina Kirchner

La información fue confirmada al medio Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que Valim formará parte de la defensa, aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir formalmente o cuáles serán sus primeras actuaciones.

Rafael Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia.

Además, desarrolló actividades académicas como profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen, y participó en programas de distintas universidades de Europa y América Latina.

En el ámbito profesional intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en causas relacionadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. También actuó ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

La estrategia internacional que prepara la defensa por la causa Vialidad

Valim es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y lawfare, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law, publicado por Routledge. Ese concepto constituye uno de los ejes centrales de la argumentación que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena en la causa Vialidad. El abogado brasileño trabajará junto con el jurista español Javier Borrego, quien también integra el equipo internacional que asesora a Cristina Kirchner.

Borrego estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una extensa carrera vinculada a organismos europeos de derechos humanos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.

El Comité "Cristina Libre" y el objetivo de llevar el caso a organismos internacionales

La estrategia jurídica se complementa con el trabajo político que desarrolla desde el año pasado el Comité "Cristina Libre", creado para difundir en distintos países la posición del kirchnerismo respecto de la condena contra la ex presidenta.

El espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; la encargada de Relaciones para América Latina del Partido Justicialista Sol Magno; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja.

Desde su creación, el comité mantiene reuniones con dirigentes políticos, referentes de derechos humanos y organizaciones internacionales para difundir la postura del kirchnerismo sobre la causa Vialidad. La estrategia busca instalar que la condena contra Cristina Kirchner respondió a una persecución política y que durante el proceso judicial existieron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales.

Qué organismos internacionales evalúa la defensa de Cristina Kirchner

En paralelo al trabajo político, el equipo de abogados prepara una presentación ante organismos internacionales. Entre las alternativas que analizan figuran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, aunque hasta el momento el entorno de la ex presidenta no confirmó cuál será finalmente la vía elegida.

En el caso del Sistema Interamericano, el expediente debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, si resulta admitido, puede llegar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra alternativa consiste en recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, un camino que fue utilizado por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país.