Carlos Fara sobre la interna del PJ: "Cristina quiere marcar su liderazgo aún desde su detención"

La resolución judicial sobre la denominada causa de los bolsos volvió a instalar el debate sobre la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Para el analista político Carlos Fara, el principal beneficiado por este escenario es el oficialismo nacional. "Le sirve al Gobierno porque refresca en la memoria colectiva la corrupción durante la era kirchnerista", afirmó, aunque aclaró que la actual administración enfrenta otro tipo de cuestionamientos y "hasta ahora no está teniendo este tipo de situaciones" vinculadas al cohecho y la obra pública.

Además, consideró que este contexto obliga al kirchnerismo a volver a defenderse de ese pasado y advirtió que Axel Kicillof podría cargar con ese costo político si finalmente compite por la Presidencia. "Seguramente, si es candidato a presidente, se le planteará como tema de campaña el tema de la corrupción en esa época", señaló.

Cristina Kirchner, el liderazgo y la disputa por el futuro del PJ

Consultado sobre la interna peronista, Fara sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner mantiene como prioridad conservar el liderazgo del espacio. "Cristina quiere marcar su liderazgo aún desde su detención, cueste lo que cueste", expresó.

Según el analista, la exmandataria estaría más enfocada en preservar el control político que en impulsar una candidatura competitiva de Axel Kicillof. "Cristina está mucho más interesada en seguir siendo la jefa de la oposición y la jefa de este PJ", remarcó.

En ese marco, anticipó que la relación entre ambos dirigentes terminará resolviéndose mediante una negociación política. "Si Kicillof quiere ser candidato, Cristina le pedirá la mayor parte de los lugares en la lista de diputados nacionales", explicó, al tiempo que interpretó que el desgaste político del gobernador bonaerense forma parte de esa estrategia de negociación.

El escenario electoral y la posibilidad de nuevos candidatos

Respecto del panorama electoral, Fara aseguró que, por el momento, Kicillof aparece como la principal referencia del kirchnerismo. "Kicillof es lo único que hay", resumió, aunque no descartó que puedan surgir nuevas alternativas.

También planteó la posibilidad de que aparezca un candidato inesperado. "La posibilidad de que haya un tapado todavía existe", afirmó, e incluso señaló que podría tratarse de un dirigente por fuera de la política tradicional. "Esa es otra alternativa: la de los outsiders", indicó.

Sobre el presidente Javier Milei, el consultor consideró que aún conserva una parte importante del respaldo de quienes hoy se muestran decepcionados con su gestión. "Los decepcionados con Milei probablemente lo voten porque, si la alternativa es el kirchnerismo, no tienen opción", sostuvo. En ese sentido, concluyó que muchos electores continúan acompañándolo por considerar que aún no existe una alternativa opositora capaz de representar ese espacio político.