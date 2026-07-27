Luis Caputo aceptó las dificultades para llegar a fin de mes: "Antes tampoco llegaban"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que parte de la población no llega a fin de mescon sus ingreso, pero justificó la situación actual al compararla con la de administraciones previas y con contextos de otros países.

"Antes tampoco llegaban" y "aún en los países desarrollados hay gente que no llega a fin de mes", sostuvo el titular de la cartera económica durante una entrevista transmitida el domingo por el canal de televisión Crónica TV. No obstante, aseguró que el Gobierno trabaja para que esta problemática afecte progresivamente a un menor número de personas.

En su balance de gestión, el funcionario ponderó la desaceleración de la inflación al señalar que el país evitó "ir a la hiperinflación". Asimismo, destacó el nivel alcanzado en las exportaciones —principalmente en materias primas y tecnología— y sostuvo que la economía nacional se encuentra "estable".

En ese contexto, Caputo remarcó la importancia de la reducción del riesgo país, al argumentar que una menor tasa facilita el acceso al financiamiento corporativo. "De esa manera las empresas se pueden endeudar y los proyectos se hacen más rentables", afirmó, citando como ejemplo el incremento en la actividad productiva del yacimiento no convencional Vaca Muerta. "Hoy podés ahorrar en dólares y antes no podías", añadió.

Respecto al desempeño del consumo interno, el ministro reconoció que la pérdida de poder adquisitivo limita la dinámica de la economía real, aunque confió en una recuperación gradual. "Si Dios quiere, habrá mayor aumento de la masa salarial", proyectó.

Finalmente, sobre el comportamiento del sistema financiero, señaló que se registra un avance en el crédito comercial, a diferencia de lo que ocurre con los préstamos personales. "La expectativa es que vaya mejorando porque el camino es el correcto, aunque no sea fácil", sostuvo.

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