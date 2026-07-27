La Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) detalló las escalas salariales del acuerdo paritario alcanzado con la empresa Telecom, aplicable a partir de julio de 2026. Las partes acordaron incrementar un 6,74% las escalas conformadas de mayo de 2026, porcentaje que corresponde al trimestre acumulado de abril, mayo y junio de 2026.

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La distribución de dicho incremento se estructuró con un 60% destinado al salario básico y el 40% restante volcado al Adicional Especial. Por su parte, el 0,74% restante de la suba se volcó al valor del viático convencional no sujeto a rendición. El 60% de este último rubro se toma para el cálculo de productividad y turnos especiales, mientras que la totalidad del incremento se aplica en la liquidación de horas extras, SAC, vacaciones y conceptos convencionales.

Los sueldos por categoría para la telefonía móvil en julio

Las escalas salariales vigentes para el segmento móvil durante el mes de julio de 2026 establecen los siguientes montos básicos, ajustes convencionales y totales para cada una de las categorías amparadas por el convenio:

- Categoría U1: el salario básico es de $2.358.070, suma un ajuste convencional de $31.254 y alcanza un total de $2.389.324.

- Categoría U2: registra un sueldo básico de $2.543.705, un ajuste convencional de $33.813 y un ingreso total de $2.577.518.

- Categoría U3: cuenta con un básico de $2.804.312, un ajuste convencional de $37.400 y una cifra total de $2.841.712.

- Categoría U4: dispone de un básico de $3.079.620, un ajuste de $41.195 y un monto final de $3.120.815.

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- Categoría U5: percibe un haber básico de $3.369.394, un ajuste convencional de $45.188 y un total consolidado de $3.414.582.

- Categoría U6: el sueldo básico se ubica en $3.688.082, el ajuste es de $49.577 y el total suma $3.737.659.

- Categoría U7: registra un básico de $3.936.585, un ajuste de $53.002 y un haber total de $3.989.587.

- Categoría U8: alcanza un básico de $4.202.360, un ajuste convencional de $56.659 y un ingreso total de $4.259.019.

Las escalas para la telefonía fija y el esquema de adicionales

Para el sector de telefonía fija, el esquema salarial de julio contempla valores integrados por el básico, adicional por jerarquización, compensaciones y SNR:

- Categoría 8: fija un básico de $1.567.047, adicional por jerarquización de $1.045.198, compensación por viáticos de $368.265, compensación tarifa telefónica de $357 y SNR de $200, alcanzando un total de $2.981.067.

- Categoría 9: cuenta con un básico de $1.707.961, adicional por jerarquización de $1.139.326, compensación por viáticos de $401.271, compensación tarifa telefónica de $357 y SNR de $200, logrando un total de $3.249.115.

- Categoría 10: dispone de un básico de $1.817.173, adicional por jerarquización de $1.212.137, compensación por viáticos de $426.831, compensación tarifa de $ 357 y SNR de $200, con un haber total de $3.456.698.

- Categoría 11: percibe un básico de $ 1.923.294, adicional por jerarquización de $1.282.905, compensación por viáticos de $451.675, tarifa de$ 357 y SNR de $200, para un ingreso total de $3.658.431.

- Categoría 12: registra un básico de $ 2.063.997, adicional por jerarquización de $1.376.777, compensación por viáticos de $484.614, tarifa de$ 357 y SNR de $200, cerrando un total de $3.925.945.

- Categoría 13: el básico suma $ 2.226.754, con adicional por jerarquización de $1.485.339, compensación por viáticos de $522.720, tarifa de$ 357 y SNR de $200, obteniendo un monto final de $4.235.370.

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En paralelo, la tabla de adicionales desde julio marca valores como $8.173,42 por Antigüedad, $15.653,34 por Becas, $6.887,64 por hora de Capacitación, $177.446,16 en Guarderías, $382.977,02 para Gastos de sepelio, $1.013,56 la hora de Guardia Especial en día hábil, $15.442,15 por Liderazgo Temporal y $245.227,82 por Turnos Especiales.

Por otra parte, la paritaria determinó el cálculo para conmemorar el 18 de marzo el Día del Trabajador Telefónico en 2027, cuyo valor se fijó en $2.521.918. Se liquidará en dos tramos: en enero de 2027 se abonarán $983.548 y en abril de 2027 los $1.538.370 restantes, aunque la empresa anticipará esta última suma en enero de 2027 de manera conjunta.

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