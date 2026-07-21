La paritaria sectorial definió los nuevos esquemas de haberes mensuales que regulan los ingresos de los agentes de las empresas de seguridad de todo el país. El acuerdo selló las grillas técnicas correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

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Según expresa la documentación oficial firmada por las partes ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, los montos vigentes quedaron convalidados de forma legal mediante la disposición homologatoria dictada el pasado viernes 17 de julio.

Las planillas técnicas del sector de la vigilancia establecieron que la asignación no remunerativa extraordinaria se ubicó en $20.000 para las liquidaciones que corresponden a este mes. El texto de la paritaria aclaró que los valores informados para el rubro viático se fijaron con carácter no remunerativo en $20.220 por cada día efectivamente trabajado por el operario, totalizando una referencia de $505.500 mensuales. La estructura general se dividió según los agrupamientos específicos de tareas operativas, de control, administrativas y técnicas encargadas de los sistemas de protección electrónica.

Las escalas salariales para vigiladores y administrativos en julio

Los salarios básicos de convenio del personal de seguridad privada se distribuyen en base a la función de revista alcanzada por el trabajador, partiendo desde los niveles generales de prestación de servicios. Para las funciones operacionales ordinarias y aquellas tareas que requieren un control especializado de ingresos o monitoreo técnico, las asignaciones brutas mensuales a partir del 1º de julio se liquidaron bajo los siguientes parámetros:

- La categoría de Vigilador General cuenta con un sueldo básico de 1.001.300 para las liquidaciones del corriente mes. Al haber convencional de este escalafón operativo se le incorpora de forma complementaria un adicional por presentismo de 180.000, el viático de 505.500 por las jornadas trabajadas y la asignación extraordinaria de 20.000, conformando un ingreso bruto total de 1.706.800.

- El puesto de Vigilador Bombero dispone de una remuneración básica mensual de 1.065.500 durante este período de actualizaciones. La estructura de la planilla adiciona un plus por presentismo fijo de 195.100 mensuales, acoplando el viático generalizado de 505.500 y el monto no remunerativo de 20.000, fijando el total de la categoría en 1.786.100.

Nuevos sueldos de SENASA para el mes de julio de 2026

- Los agentes registrados bajo la función de Administrativo perciben un sueldo básico mensual de 1.095.000 en el transcurso de julio. El esquema de liquidación pautó un pago fijo por asistencia perfecta de 203.000, complementado con la partida de viáticos diarios de 505.500 y la suma no remunerativa de 20.000, totalizando 1.823.500.

- La grilla para la función de Vigilador Principal posee una asignación básica de 1.128.000 según las planillas firmadas por la representación sindical. Al momento de calcular los ingresos brutos, el adicional por presentismo pasó a 210.700 mensuales, en tanto que los viáticos sumaron 505.500 y el extra no remunerativo aportó 20.000, alcanzando un valor de 1.864.200.

- La especialidad de Verificación de Eventos cuenta con un sueldo básico mensual de 1.065.500 vigentes para este mes. Las planillas de control determinaron que el plus por presentismo se ubique en 195.100 mensuales, fijando un costo de viáticos de 505.500 y una gratificación extraordinaria de 20.000, lo que totaliza una remuneración bruta de 1.786.100.

- La tarea de Operador de Monitoreo dispone de un sueldo básico mensual de 1.065.500 de acuerdo al texto ratificado ante la Secretaría de Trabajo. El desglose técnico fijó una compensación fija por presentismo de 195.100 junto a un valor de viáticos de 505.500 y a la suma extraordinaria de 20.000, arrojando una liquidación final de 1.786.100.

- El escalafón previsto para la función de Guía Técnico percibe un sueldo básico de 1.095.000 en las planillas oficiales del sector. Al computar los servicios en el mes, el adicional por presentismo se liquidará a 203.000, mientras que el viático fijo se ubicó en 505.500 y el adicional no remunerativo de julio sumó 20.000, conformando un total de 1.823.500.

- La categoría de Instalador de Sistemas Electrónicos cuenta con un sueldo básico mensual de 1.128.000 para el período corriente. El cuadro normativo pautó un valor de presentismo fijo de 210.700 mensuales, acoplando la partida de viáticos generalizados de 505.500 y el pago extraordinario de 20.000, alcanzando una cifra definitiva de 1.864.200.

- La función de Controlador de Admisión y Permanencia General cierra la grilla básica con un sueldo por mes de 1.001.300. El personal bajo este escalafón percibirá un monto de 180.000 por el adicional de presentismo, un viático de 505.500 por días efectivamente trabajados y la suma no remunerativa de 20.000, finalizando en 1.706.800.

Remuneraciones para adicionales específicos de la actividad privada

La planta del servicio de seguridad privada completa su estructura de empleo con los escalafones asignados a las tareas desarrolladas en objetivos aeroportuarios o en zonas territoriales que presentan plus geográficos determinados. Los ingresos fijados por la paritaria nacional para las asignaciones complementarias de la administración se desglosan mediante los siguientes valores de referencia de cobro:

- Adicional Aeroportuario: El suplemento transitorio establecido para los agentes civiles que desempeñan sus funciones ordinarias de control y prevención dentro de las terminales aéreas del territorio nacional se ubicó en un monto fijo de $135.660 durante julio.

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- Adicional Neuquén: La compensación especial pautada para los trabajadores que prestan los servicios de custodia dentro de los límites geográficos de la provincia del Neuquén quedó determinada en una suma bruta de $77.200 para el mes corriente.

- Adicional Vacacional: El beneficio extraordinario de carácter remunerativo diseñado para el personal que goce de su correspondiente licencia anual ordinaria durante el transcurso del mes de julio se liquidará en una base fija de $20.220 por cada jornada de descanso efectiva, con un tope máximo regulado de hasta 21 días.

Por último, el convenio reguló las retenciones y las obligaciones correspondientes al fondo de ayuda solidaria y a los aportes patronales previstos por el marco convencional. Las empresas actúan como agentes de retención de un importe obligatorio equivalente al 2% sobre el salario básico de convenio de cada operario en concepto de aporte solidario hacia la UPSRA, el cual comenzó a devengarse tras la homologación y se mantendrá vigente en las cuentas del Banco Ciudad hasta fin de año.

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