La Comisión Paritaria Nacional definió los nuevos esquemas de haberes mensuales que regulan los ingresos de los agentes de la administración pública centralizada. El acuerdo selló las grillas técnicas correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), homologado originalmente por el Decreto Nº 40/2007. Según expresa la documentación oficial del sector, los montos vigentes quedaron condicionados de forma legal a la publicación del decreto homologatorio sectorial.

Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en julio de 2026

Las planillas técnicas del organismo sanitario establecieron que el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) se ubicó en $1.040,04 para las liquidaciones que corresponden a este mes. El texto de la paritaria aclaró que los valores informados no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 fijada en enero de 2020 para salarios menores a $60.000. La estructura general se dividió según tramos generales, principales y superiores para cada agrupamiento.

Las escalas salariales para profesionales y técnicos en julio

Los sueldos básicos del personal se distribuyen de manera escalonada en base al grado de revista alcanzado por el trabajador, partiendo desde los niveles iniciales de la carrera administrativa. Para las funciones que requieren titulación universitaria o de pregrado, las asignaciones brutas mensuales vigentes a partir del 1º de julio se liquidan bajo los siguientes parámetros:

- Profesional Operativo - Profesional Administrativo (Tramo General - Grado 13): $1.462.296,24.

- Profesional Operativo - Profesional Administrativo (Tramo Principal - Grado 8): $1.730.626,56.

- Profesional Operativo - Profesional Administrativo (Tramo Superior - Grado 3): $2.125.841,76.

Nuevos sueldos de Camioneros para el mes de julio de 2026

- Técnico Operativo - Técnico Administrativo (Tramo General - Grado 16): $913.155,12

- Técnico Operativo - Técnico Administrativo (Tramo Principal - Grado 11): $1.102.442,40

- Técnico Operativo - Técnico Administrativo (Tramo Superior - Grado 4): $1.524.698,64

La progresión de la antigüedad del personal técnico llega hasta el Grado 4 en el escalafón del tramo superior, donde el salario básico conformado se fijó en $1.524.698,64 para el mes corriente. En el caso de los profesionales administrativos y operativos, la grilla máxima del tramo superior alcanza el Grado 1, percibiendo una base mensual de $2.290.168,08 durante este período de actualizaciones.

Remuneraciones para asistentes, servicios generales y adicionales jerárquicos

La planta del servicio sanitario nacional completa su estructura de empleo público con los escalafones asignados a las tareas de soporte administrativo, operacional y maestranza. Los ingresos fijados por la paritaria nacional para las categorías complementarias de la administración se desglosan mediante los siguientes valores de referencia:

- Asistente Técnico Operativo - Asistente Técnico Administrativo (Tramo General - Grado 18): $797.710,68

- Asistente Técnico Operativo - Asistente Técnico Administrativo (Tramo Principal - Grado 13): $951.636,60

- Asistente Técnico Operativo - Asistente Técnico Administrativo (Tramo Superior - Grado 6): $1.286.529,48

Paritarias de Sanidad: fijaron los sueldos básicos de julio para el personal del Convenio 108/75

- Servicios Generales (Tramo General - Grado 20): $629.224,20

- Servicios Generales (Tramo Principal - Grado 15): $746.748,72

- Servicios Generales (Tramo Superior - Grado 10): $936.036,00

Por último, el convenio reguló las compensaciones transitorias por agrupamiento operativo y los suplementos para las funciones ejecutivas y de jefatura. El adicional por Profesional Operativo se ubicó en $237.378,73, el de Técnico Operativo en $149.391,35 y el de Asistente Técnico Operativo en $133.291,53. Para los cargos jerárquicos de la Función Ejecutiva, los plus van desde $1.263.648,60 (Nivel IV) hasta $1.743.107,04 (Nivel I), mientras que las jefaturas de departamento perciben sumas de $156.006,00 (Nivel IV) a $624.024,00 (Nivel I).

GZ / lr