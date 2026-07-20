Paritaria ferroviaria: el salario más alto superó los $2,8 millones tras el acuerdo de La Fraternidad

Los trabajadores ferroviarios nucleados en La Fraternidad cerraron una nueva negociación paritaria que contempla aumentos salariales escalonados entre abril y agosto de 2026, el pago de dos sumas fijas no remunerativas y la actualización de las escalas salariales. Con el nuevo acuerdo, un maquinista alcanzará una compensación superior a los $2,3 millones mensuales desde agosto, mientras que desde julio ya percibe una remuneración superior a los $2,27 millones.

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El entendimiento fue informado por el Secretariado Nacional de La Fraternidad y corresponde al período paritario comprendido entre el 1° de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Según el sindicato, el acuerdo fue alcanzado "luego de varios meses de negociaciones".

El convenio establece un incremento del 1,7% desde abril sobre los salarios de marzo; una suba del 1,5% desde mayo junto con una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000; un aumento del 2,4% desde junio; otro del 2,2% desde julio; y una mejora del 1,9% desde agosto acompañada por una segunda gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000. Además, las diferencias correspondientes a abril, mayo y junio se abonarán mediante una liquidación complementaria hasta el 20 de agosto.

El acuerdo alcanza a los trabajadores de Metrovías y Ferrovías, ya que ambas empresas aplicarán el mismo esquema de incrementos y pagos extraordinarios.

Cuánto cobra un maquinista desde julio

Según las escalas salariales vigentes desde el 1° de julio de 2026, un conductor de tren eléctrico alcanza una compensación total de $2.272.631, integrada por el salario básico y los distintos adicionales previstos en el convenio.

Fuente: La Fraternidad

Las principales categorías quedaron conformadas de la siguiente manera:

- Instructor técnico: compensación total de $2.828.381, integrada por un salario básico de $1.709.498, un adicional por conducción unipersonal de $170.950, una bonificación por profesionalidad conductiva de $444.469, un adicional no remunerativo por certificado de idoneidad de $170.950 y viáticos por $332.514.

- Inspector técnico: compensación total de $2.761.370, compuesta por un salario básico de $1.663.600, un adicional por conducción unipersonal de $166.360, una bonificación por profesionalidad conductiva de $432.536, un adicional por certificado de idoneidad de $166.360 y viáticos por $332.514.

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- Conductor (tren eléctrico): compensación total de $2.272.631, integrada por un salario básico de $1.328.847, un adicional por conducción unipersonal de $132.885, una bonificación por profesionalidad conductiva de $345.500, un adicional por certificado de idoneidad de $132.885 y viáticos por $332.514.

- Ayudante a conductor: compensación total de $1.648.434, integrada por un salario básico de $1.044.381, una bonificación por profesionalidad conductiva de $271.539 y viáticos por $332.514.

- Aspirante a conductor: compensación total de $1.167.517, compuesta por un salario básico de $835.003 y viáticos por $332.514.

Las escalas también mantienen un adicional por antigüedad equivalente al 1,5% del salario básico por cada año de servicio, mientras que el viático general diario quedó fijado en $12.789. Además, continúa vigente el Bono Especial para Instructores Técnicos de Conducción, establecido en $1.109.619,36.

Los adicionales que también forman parte del acuerdo de Maquinistas

Además de la actualización de los salarios básicos, el acuerdo paritario mantiene y actualiza una serie de adicionales convencionales que forman parte de la remuneración de los trabajadores ferroviarios. Entre los principales conceptos figuran:

- Bonificación por profesionalidad conductiva: equivalente al 26% del salario básico para las categorías alcanzadas.

- Adicional por conducción unipersonal: equivalente al 10% del salario básico para los conductores que desempeñan esa función.

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- Adicional no remunerativo por Certificado de Idoneidad: equivalente al 10% del salario básico.

- Adicional por antigüedad: 1,5% del salario básico por cada año de servicio.

- Viático general diario: $12.789 desde julio y $13.032 a partir de agosto.

- Bono Especial para Instructores Técnicos de Conducción: $1.109.619,36 desde julio y $1.130.702,13 desde agosto.

A estos conceptos se suman las gratificaciones extraordinarias no remunerativas pactadas en la negociación: $40.000 con los haberes de mayo y $50.000 con los de agosto, además del pago de las diferencias salariales correspondientes a abril, mayo y junio mediante una liquidación complementaria antes del 20 de agosto.

De esta manera, el incremento salarial no solo impacta sobre el salario básico, sino también sobre los principales adicionales convencionales que perciben los trabajadores ferroviarios.

Qué acordaron Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA

En forma paralela, la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y la Asociación del Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) cerraron una negociación salarial parcial para los trabajadores de Ferrovías S.A.C. y Metrovías S.A.

El acuerdo establece un incremento del 8,03% desde julio de 2026 sobre el salario bruto total —incluyendo salario básico, bonificaciones, viáticos y antigüedad— y un 1,9% adicional desde agosto, calculado sobre las grillas vigentes a julio.

El entendimiento firmado por Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA también incorpora una serie de conceptos adicionales:

- Suma no remunerativa de $40.000, a pagar por única vez mediante boleta suplementaria.

- Suma no remunerativa de $50.000, con los haberes de agosto.

- Bono de presentismo mensual de $65.000 desde junio de 2026, con el pago retroactivo correspondiente a junio y julio.

- Suma remunerativa por única vez equivalente al 10,63% calculada sobre las grillas salariales de marzo de 2026, más la diferencia correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Por último, las organizaciones sindicales acordaron volver a reunirse una vez que se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026 para continuar con la negociación paritaria del período.

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