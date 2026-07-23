Paritarias: Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras empresarias un nuevo aumento salarial del 5,7% para los trabajadores mercantiles, que se aplicará durante el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026.

El entendimiento también contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas iguales, y la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 establecida en el acuerdo anterior.

Paritaria de la administración pública: los sueldos básicos vigentes del Decreto 2098/08 desde este mes

La negociación fue suscripta por FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N°130/75.

Cómo se aplicará el aumento para los empleados de comercio

El incremento salarial del 5,7% se calculará sobre las escalas de las remuneraciones básicas correspondientes a junio de 2026, incluyendo las sumas de carácter no remunerativo vigentes en ese período.

La suba se abonará en tres tramos consecutivos: un 1,9% a partir de julio, otro 1,9% desde agosto y el 1,9% restante desde septiembre de 2026.

De esta manera, el acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de julio y abarcará a los trabajadores comprendidos en todas las categorías del convenio mercantil.

Bono de $50.000 en dos cuotas

Además del incremento porcentual, las partes acordaron el otorgamiento de una asignación extraordinaria y por única vez de $50.000.

La suma quetendrá carácter no remunerativo y no acumulativo se pagará en dos cuotas iguales. La primera, de $25.000, se liquidará junto con el salario correspondiente a julio, mientras que la segunda se abonará con el sueldo de agosto. El bono alcanzará a los trabajadores de todas las categorías comprendidas en el acuerdo.

Qué pasará con la suma no remunerativa de $120.000

El entendimiento también establece que continuará abonándose la suma fija no remunerativa de $120.000 acordada en la negociación paritaria anterior.

Las partes resolvieron postergar su incorporación a los salarios básicos y distribuirla en seis cuotas mensuales de $20.000. La primera se incorporará a los básicos de diciembre de 2026 y las restantes se sumarán sucesivamente entre enero y mayo de 2027.

Qué aumento salarial prevén las empresas para 2026 y cuántas ya aplicaron el banco de horas

Las sumas que todavía no se hayan incorporado a las escalas se seguirán liquidando de acuerdo con lo establecido en el convenio firmado el 26 de marzo de 2026.

Las partes volverán a reunirse en octubre

Los representantes sindicales y empresarios asumieron el compromiso de volver a reunirse durante octubre para analizar las variaciones económicas y la evolución de los precios.

El secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, sostuvo: “Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

Y agregó: “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

Por último, el acuerdo aclara que los incrementos no serán vinculantes para las negociaciones salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, las sumas resultantes funcionarán como el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.