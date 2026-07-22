La UTA llegó a un acuerdo salarial con los empresarios y no habrá paro de colectivos: cuánto cobrarán los choferes con el nuevo aumento

El Ministerio de Capital Humano informó, a través de sus redes sociales, que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros llegaron un a acuerdo en sus paritarias y “acordaron una actualización salarial para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026”.

El texto que subió el organismo a su cuenta oficial de X informa que “el acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1º de julio, de $1.676.990,06 desde el 1° de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1° septiembre, con montos proporcionales para el resto de categorías laborales. Asimismo, se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado”.

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Luego aclaran que “el acuerdo también contempla una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre”.

Y finalizan diciendo que “las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector”.

La advertencia previa de la UTA

El 21 de junio pasado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre la posibilidad de implementar medidas de fuerza en el servicio de transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), si no obtenían la recomposición salarial que venían reclamando.

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El gremio responsabilizó, en ese momento, al sector empresarial y al Gobierno Nacional por la demora en las paritarias. Desde hace varios meses, UTA venía pidiendo un aumento salarial equivalente a la inflación acumulada durante el segundo trimestre del año para cerrar la paritaria del sector.

HM/MSS