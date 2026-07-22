La provincia de Buenos Aires convirtió en ley el uso de pictogramas en los colectivos del territorio bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó la obligatoriedad del uso de pictogramas en todos los colectivos del territorio bonaerense, a través de la instalación de señalización visual accesible en cada una de las unidades. La medida busca garantizar la autonomía, la comunicación y la inclusión de personas con trastorno del espectro (TEA) y personas con dificultades en el lenguaje verbal y otras discapacidades, permitiéndoles viajar con mayor seguridad y previsibilidad.

La nueva disposición impulsada por la Legislatura provincial y articulada con el Ministerio de Transporte de la Provincia, modifica el marco legal y técnico y operativo de las empresas concesionarias.

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La Ley N° 15.613 publicada en el Boletín Oficial el último martes 21 de julio prevé que el Poder Ejecutivo bonaerense elabore y provea el material a los municipios que adhieran a la reglamentación, asegurando que paradas y terminales de ómnibus cuenten con la misma señalética unificada.

Gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó la obligatoriedad del uso de pictogramas en todos los colectivos

Los pictogramas son representaciones gráficas simplificadas y de lenguaje universal que permiten anticipar acciones, identificar espacios y facilitar la orientación temporal y espacial.

Los choferes deberán realizar una capacitación obligatoria para poder obtener la licencia profesional y desempeñarse laboralmente en los colectivos de la provincia de Buenos Aires.

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Inclusión del Artículo 47 Bis en el Decreto-Ley 16.378/57: Se reforma la histórica ley orgánica del transporte de pasajeros en la Provincia. A partir de esta incorporación, todas las empresas que prestan servicio público de colectivos están obligadas a exhibir señalización pictográfica en el interior y acceso de las unidades.

Obligatoriedad del uso de pictogramas en colectivos de la provincia de Buenos Aires

Modificación del Artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito:La exigencia no se limita al equipamiento técnico de los coches, sino también a la formación humana. Se establece que los conductores de transporte público deberán rendir y aprobar capacitaciones obligatorias sobre trato adecuado e inclusión de personas con discapacidad como condición indispensable para la tramitación o renovación de su licencia profesional.

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De esta forma, el sistema de transporte bonaerense dio un paso hacia la accesibilidad universal y se posiciona como una jurisdicción pionera en la adecuación de sus redes de movilidad urbana bajo estándares internacionales de inclusión social.

PM