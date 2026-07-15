Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: así quedan las tarifas a partir de este miércoles 15 de julio

El aumento de colectivos en el AMBA comenzó a regir desde este miércoles 15 de julio para las líneas de jurisdicción nacional. Con la actualización, la tarifa mínima del boleto pasó a costar $742,81 para los usuarios que se encuentran registrados en el Sistema Único de Boleto Electrónico tras un incremento del 2%. Asimismo, quienes sean beneficiarios de la Tarifa Social Federal continuarán accediendo al descuento del 55%.

Es el tercer y último tramo de la suba escalonada que fijó la Secretaría de Transporte de la Nación a mediados de mayo, con la que el boleto acumula un incremento del 6% en el trimestre.

Cambia la Tarifa Social de la SUBE: así será el descuento del 55% desde julio

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La nueva suba responde al mecanismo de actualización del valor del servicio del transporte público. En el caso de aquellos usuarios que viajen con una tarjeta SUBE sin nominar, el valor será superior debido al esquema diferencial vigente.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA

El incremento corresponde a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), conectando la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios bonaerenses.

Las lineas en las que se implementará el aumento en los colectivos

Los incrementos serán aplicados en las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Las líneas provinciales y municipales pueden tener cuadros tarifarios diferentes, ya que dependen de las decisiones adoptadas por cada jurisdicción.

Rigen los aumentos del transporte en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo de colectivos, trenes y subte a partir de julio

Cuánto cuesta el colectivo en CABA y Provincia de Buenos Aires

Los boletos de colectivos en CABA y en la provincia de Buenos Aires ya habían tenido su propio aumento el 1° de julio de 2026, con subas de entre 4,1% y 4,3%. El pasaje mínimo quedó en $820,99 en Ciudad de Buenos Aires y llega a $1063,98 en la Provincia de Buenos Aires.

Nuevos aumentos de colectivos

Aumento de colectivos en el AMBA: las tarifas a partir de este miércoles 15 de julio

0 a 3 kilómetros: $742,81.

- 3 a 6 kilómetros: $861,66.

- 6 a 12 kilómetros: $1.002,80.

- 12 a 27 kilómetros: $1.151,36.

- Más de 27 kilómetros: $1.337,06

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Aquellos beneficiarios de la Tarifa Social Federal comienzan a abonar un boleto mínimo de colectivos de $334,26. En tanto que, los pasajeros que no cuenten con la SUBE registrada a partir de este miércoles 15 de julio pagarán $1.485,62.

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