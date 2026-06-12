La Secretaría de Transporte de la Nación anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en transporte público de forma 100% gratuita gracias a un beneficio de la Tarjeta SUBE. Este estará disponible a partir del 19 de junio y se implementará mediante la vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) al pasaje.

El objetivo de la medida es resguardar la información personal de los usuarios y minimizar el uso de documentación más propensa al fraude. Este beneficio estará disponible para utilizar en las líneas de trenes Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

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Por otro lado, los colectivos en los que se podrá aprovechar el 100% de descuento son 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

Cómo es el descuento en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad

Anteriormente, las personas con discapacidad debían presentar físicamente el CUD en el transporte para poder viajar gratis. Sin embargo, con el nuevo beneficio, podrán vincular el certificado a la Tarjeta SUBE, lo que es una manera más ágil y simple de trasladarse sin costo. No obstante, es importante aclarar que el nuevo sistema no reemplazará al viejo, sino que ambos convivirán.

El objetivo de la medida es resguardar la información personal de los usuarios y minimizar el uso de documentación más propensa al fraude.

Este beneficio se incorporará de forma gradual y empezará con los colectivos de jurisdicción nacional para extenderse de manera progresiva al resto del país. El propósito es mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad, como para los conductores y operadores de transporte público.

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Cómo acceder al 100% de descuento en una Tarjeta SUBE

Para poder obtener el beneficio, los usuarios deberán registrar su Tarjeta SUBE y registrar su número de CUD, lo que se podrá gestionar a partir del martes 16 de junio y sin fecha límite. Luego, para activarlo, deberán acercarse a una Terminal Automática SUBE o también pueden realizarlo a través de la app y validadores de pago de los colectivos.

Para poder viajar sin costo, las personas con discapacidad deberán registrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En caso de contar con acompañante, este también deberá realizar el mismo procedimiento. De esta manera, ambos quedarán registrados bajo la misma Tarjeta SUBE, utilizada por la persona con discapacidad.

JSM