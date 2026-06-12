Personas con discapacidad podrán viajar gratis con SUBE sin presentar el CUD: cómo hacer el trámite

A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de abordar. El jefe de Gabinete Manuel Adorni posteó la decisión oficial en sus redes este viernes 12 de junio.

La medida apunta a simplificar el acceso al beneficio, reducir la necesidad de exhibir documentación personal y avanzar hacia un sistema digital de validación. Según la información oficial, el beneficio alcanza a las personas que cuenten con un CUD vigente y, en caso de corresponder, también a su acompañante.

El Estado dejó de pagarles a las empresas de colectivos por los pasajes gratuitos de personas con discapacidad

La nueva modalidad comenzará a aplicarse en los servicios de transporte público de jurisdicción nacional. En esta primera etapa, regirá para líneas de colectivos y trenes nacionales, con la intención de extenderse progresivamente al resto del país a medida que provincias y municipios adhieran al sistema.

Cómo vincular el CUD con la SUBE

Para acceder al beneficio, la persona deberá tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre y contar con los 10 dígitos del número de CUD. La vinculación online estará habilitada desde el 16 de junio: habrá que ingresar a la cuenta SUBE, ir al apartado “Beneficios” y cargar el número del certificado.

"Ojalá la discapacidad no te toque de cerca": la queja por el recorte de pasajes de colectivos

Luego, desde el 19 de junio, se podrá activar el descuento del 100% en la tarjeta. Para eso habrá tres opciones: apoyar la SUBE física en una Terminal Automática SUBE, usar la app SUBE en celulares Android con NFC o activar el beneficio en la validadora del colectivo, avisando previamente al conductor.

El trámite no tendrá costo y, de acuerdo con la información oficial, la carga de datos en la web demandará menos de cinco minutos. El beneficio permanecerá activo mientras el CUD asociado se encuentre vigente.

Qué pasa si una línea todavía no está adherida

El nuevo esquema no reemplazará de inmediato al sistema tradicional. En los casos en los que una línea de transporte todavía no esté incorporada, las personas con discapacidad podrán seguir viajando sin cargo presentando el CUD físico o digital al chofer.

De esta manera, ambas modalidades convivirán durante la etapa de implementación, hasta que se complete la adhesión progresiva de las distintas jurisdicciones que utilizan SUBE.