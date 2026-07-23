Escala salarial de la ANAC: a cuánto asciende el haber básico del personal aeronáutico en julio de 2026

La Comisión Paritaria Nacional definió los nuevos esquemas de haberes mensuales que regulan los ingresos de los agentes de la administración pública centralizada. El acuerdo selló las grillas técnicas correspondientes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según expresa la documentación oficial del sector, los montos vigentes aplican para las liquidaciones del período invernal.

Nuevos sueldos de la seguridad privada para el mes de julio de 2026

Las planillas técnicas del organismo aeronáutico establecieron que el valor del Módulo Básico se ubicó en $2.021,22 para los sueldos de este mes. El texto aclaró que los valores informados no incluyen el adicional no bonificable de $4.000 fijado en enero de 2020 para salarios menores a $60.000. La estructura general se dividió según el Agrupamiento General y el Agrupamiento Aeronáutico.

Las escalas salariales para los niveles superiores en julio

Los sueldos básicos del personal se distribuyen de manera escalonada en base al nivel de revista alcanzado por el trabajador dentro del escalafón técnico y administrativo. Para las categorías más altas de la estructura civil, las asignaciones fijadas a partir del 1º de julio se liquidan bajo los siguientes parámetros:

- Nivel A: la remuneración básica alcanzó $1.839.310,20 durante el período actual.

- Nivel B: cuenta con un haber básico mensual fijado en $1.596.763,80.

- Nivel C: dispone de una asignación básica de $1.445.172,30.

- Nivel D: el sueldo básico conformado se ubicó en $1.293.580,80 para este mes.

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Dentro del Agrupamiento General, los niveles A y B perciben un Adicional por Función Directiva del 65%, equivalente a $1.195.551,63 y $1.037.896,47 respectivamente. A su vez, el adicional por Título Universitario (35%) se fijó en $643.758,57 para el Nivel A y en $558.867,33 para el Nivel B. En el caso del Título Terciario (25%), los montos van desde $126.326,25 en el Nivel M hasta $459.827,55 en el Nivel A.

Remuneraciones para las escalas intermedias, operativas y suplementos aeronáuticos

La planta de la aviación civil completa su grilla de empleo con los escalafones asignados a las tareas de soporte operativo, administrativo y técnico en las estaciones aéreas del país. Los ingresos de referencia para las categorías intermedias e iniciales se desglosan mediante los siguientes importes:

- Nivel E: registra una remuneración básica de $1.131.883,20.

- Nivel F: cuenta con un básico por mes de $1.040.928,30.

- Nivel G: percibe un sueldo básico de $939.867,30.

- Nivel H: dispone de un haber mensual de $838.806,30.

- Nivel I: la asignación básica se fijó en $768.063,60.

- Nivel J: cuenta con una base salarial de $707.427,00.

- Nivel K: el básico mensual asciende a $646.790,40.

- Nivel L: registra un sueldo básico de $565.941,60.

- Nivel M: la categoría inicial del escalafón se ubicó en $505.305,00.

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Por último, el convenio reguló los adicionales específicos para el Agrupamiento Aeronáutico. El plus por Función Aeronáutica Crítica (45%) se ubicó en $827.689,59 para el Nivel A y en $226.376,64 para el Nivel K. Por su parte, el adicional por Función Aeronáutica general (15%) oscila entre $94.930,08 y $275.896,53. En tanto, los suplementos por Densidad de Tráfico otorgan un 10% adicional para zonas de más de 20.000 operaciones y un 5% para franjas de 3.000 a 20.000 movimientos.

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