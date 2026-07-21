El Gobierno otorgará un plus de hasta 25% a militares con títulos universitarios y de posgrado: cómo quedan los salarios

El Gobierno nacional formalizó un nuevo esquema de remuneración para el personal militar, premiando con porcentajes más elevados a aquellos que cuentan con formación universitaria o terciaria y quienes acrediten un título de posgrado alcanzando mejoras de hasta el 25% sobre su haber mensual. Además, los que tengan título universitario de grado percibirán mejoras de un 15% y los que posean un título terciario o tecnicatura, un 10%.

Nuevos sueldos de SENASA para el mes de julio de 2026

La medida surge de dos instrumentos publicados en el Boletín Oficial en el mes de julio del 2026. En el Decreto 473/2026 se creó el suplemento por título con carácter permanente, mientras que en la Resolución Conjunta 35/2026 se fijó los haberes base del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales para junio, julio y agosto, con un aumento acumulado del 4,1% respecto de mayo, un 2,2% en julio y un 1,9% adicional en agosto.

Los acuerdos establecieron los valores que rigen a partir del 1º de julio de 2026 para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La adecuación responde a los criterios de actualización de la Administración Pública Nacional para el trimestre invernal.

Los haberes mensuales de los oficiales de las Fuerzas Armadas en julio

Los ingresos del personal militar del cuadro de oficiales se distribuyen según el rango jerárquico alcanzado. Para el período que comenzó el 1º de julio de 2026, los valores asignados se desglosan en las siguientes categorías de revista:

- Teniente General, Almirante y Brigadier General: perciben un haber mensual de $3.308.312.

- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: cuentan con una remuneración de $2.950.288 en julio.

- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: disponen de un salario mensual de $2.688.003.

- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: cobran un ingreso fijado en $2.354.454.

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- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: reciben un haber de $2.047.084.

- Mayor y Capitán de Corbeta: la escala pautó una asignación de $1.612.761.

- Capitán y Teniente de Navío: perciben una suma mensual de $1.335.686.

- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: cuentan con un sueldo de $1.188.014.

- Teniente y Teniente de Corbeta: disponen de una liquidación fija de $1.071.034.

- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: perciben un haber de $970.007.

Los sueldos de suboficiales, tropa y Policía de Establecimientos Navales

El personal de suboficiales, los voluntarios y los agentes de la Policía de Establecimientos Navales perciben sus haberes de julio mediante el siguiente detalle:

- Suboficial Mayor: cuenta con un haber mensual de $1.654.153.

- Suboficial Principal: percibe un sueldo básico de $1.466.446.

- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: disponen de un monto de $1.300.025.

- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: cobran $1.143.517.

- Sargento y Cabo Principal: la planilla determina una asignación de $1.026.617.

- Cabo Primero: el haber correspondiente a julio es de $921.331.

- Cabo y Cabo Segundo: perciben una suma mensual de $852.744.

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- Voluntario 1ra. y Marinero 1ra.: cuentan con un ingreso de $776.733.

- Voluntario 2da. y Marinero 2da.: disponen de un sueldo de $718.795.

- Comisario Inspector (POLINAV): percibe un haber mensual conformado de $1.019.829.

- Comisario (POLINAV): cuenta con un sueldo bruto de $978.875.

- Sub Comisario (POLINAV): dispone de un monto mensual de $910.492.

- Oficial Principal (POLINAV): la liquidación de julio se ubicó en $794.071.

- Oficial Inspector (POLINAV): percibe un haber de $722.380.

- Oficial Subinspector (POLINAV): cobra una suma mensual de $604.165.

- Oficial Ayudante (POLINAV): dispone de una remuneración de $500.446.

- Oficial Subayudante (POLINAV): cuenta con un ingreso de $440.139.

- Subescribiente (POLINAV): percibe un sueldo mensual de $718.664.

- Sargento Primero (POLINAV): la asignación se fijó en $542.926.

- Sargento (POLINAV): cuenta con un haber de $520.268.

- Cabo (POLINAV): cobra una suma de $417.181.

- Agente de Primera (POLINAV): dispone de un haber mensual de $403.239.

- Agente de Segunda (POLINAV): percibe un sueldo básico de $396.712.

Nuevos sueldos de Camioneros para el mes de julio de 2026

La reglamentación dispuso además que el suplemento general por título, ratificado por el Decreto 473/2026, otorga un adicional sobre el haber mensual según la formación acreditada. El plus contempla un 25% por posgrados, un 15% por títulos de grado de al menos cuatro años y un 10% por tecnicaturas superiores de dos años.

GZ/ML