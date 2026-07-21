FAdeA sigue en conflicto: trabajadores reclaman el pago del 40% de los salarios

Los trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) realizan este martes una nueva jornada de protesta en la planta ubicada en Córdoba, en reclamo por el pago del 40% restante de los salarios de junio. La medida, convocada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) Seccional Córdoba, incluye acciones gremiales tanto en el interior como en las inmediaciones del predio fabril desde las 9.

A través de un comunicado titulado "Los trabajadores de FAdeA no podemos esperar más", el sindicato denunció una "gravísima situación" en la empresa estatal y sostuvo que la crisis pone en riesgo el empleo, la producción y la soberanía aeronáutica.

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Entre los principales reclamos figuran el pago completo de los salarios de junio, la falta de actualización paritaria, la demora en la firma de contratos por parte del Ministerio de Defensa, el riesgo sobre programas estratégicos como Pampa, Hércules e IA-100 Malvina, el incumplimiento del programa KC-390 junto a Embraer y la pérdida de personal calificado.

Desde APA responsabilizaron por la situación al Ministerio de Defensa y al presidente de FAdeA, Oscar López, y advirtieron que, de no obtener respuestas, profundizarán las medidas de fuerza.

El conflicto de fondo

La protesta se produce luego de que la empresa otorgara dos jornadas de dispensa laboral —el viernes y el lunes— debido a que muchos empleados ya no podían afrontar ni siquiera el costo del traslado hasta la planta. La semana pasada, FAdeA abonó únicamente el 60% de los salarios de junio a más de 650 trabajadores y esperaba completar el pago durante esos días. Sin embargo, los fondos nunca llegaron.

Ante ese escenario, este lunes representantes de la empresa y de los gremios participaron de una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Córdoba. Allí, FAdeA reconoció oficialmente que mantiene una deuda equivalente al 40% de los haberes y comunicó que los trabajadores permanecerán dispensados de asistir a sus puestos hasta que se acrediten los fondos. Durante la audiencia, las autoridades de la empresa tampoco pudieron informar una fecha concreta para completar el pago.

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Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) sostuvo que el incumplimiento salarial "configura un grave incumplimiento de las obligaciones laborales", reclamó el pago inmediato de los haberes, la actualización correspondiente y los intereses por mora, además de dejar abierta la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales.

La Secretaría de Trabajo intimó a la empresa a cancelar de manera inmediata los salarios adeudados y fijó un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de julio. Desde el Ministerio de Defensa reconocieron el atraso y atribuyeron la demora al Ministerio de Economía, responsable del envío de los fondos con los que la empresa sostiene actualmente su funcionamiento.

La situación se suma a una crisis que FAdeA arrastra desde hace meses, marcada por deudas con proveedores, falta de contratos estratégicos con la Fuerza Aérea Argentina, compromisos previsionales e impositivos pendientes y una fuerte dependencia de aportes del Tesoro Nacional para mantener su actividad.