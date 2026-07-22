La Comisión Paritaria Nacional definió los nuevos esquemas de haberes mensuales que regulan los ingresos de los agentes de la administración pública centralizada. El acuerdo selló las grillas técnicas correspondientes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08. Según expresa la documentación oficial, los montos rigen a partir del 1º de julio de 2026.

Paritaria ferroviaria: el salario más alto superó los $2,8 millones tras el acuerdo de La Fraternidad

Las planillas técnicas del organismo establecieron que el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) se ubicó en $1.059,47 para las liquidaciones que corresponden a este mes. El texto de la paritaria aclaró que los valores informados no incluyen el adicional no bonificable de $4.000 fijado en enero de 2020 para salarios menores a $60.000. La estructura general se dividió según los agrupamientos general, profesional, científico técnico y especializado.

Las escalas salariales para profesionales y escalafón general en julio

Los sueldos básicos del personal se distribuyen de manera escalonada en base al nivel y al grado de revista alcanzado por el trabajador, partiendo desde las categorías iniciales de la carrera administrativa. Para las funciones operativas, administrativas y profesionales, las asignaciones brutas mensuales vigentes a partir del 1º de julio se liquidan bajo los siguientes parámetros:

Nuevos sueldos de la seguridad privada para el mes de julio de 2026

- En el Agrupamiento General, el Nivel A - Grado 0 percibe una asignación de $1.693.033,06, en tanto que el Nivel A - Grado 7 alcanza $2.546.965,88. Para el Nivel B - Grado 0, el haber bruto quedó fijado en $1.182.368,52, mientras que el Nivel B - Grado 7 se ubicó en $1.811.693,70. Por su parte, el Nivel C - Grado 0 dispone de una remuneración de $810.494,55 y el Nivel C - Grado 7 asciende a $1.187.665,87.

- En los escalafones de soporte del Agrupamiento General, el Nivel D - Grado 0 registra un básico de $704.547,55, mientras que el Nivel D - Grado 7 suma $968.355,58. En el Nivel E - Grado 0, la suma asignada es de $568.935,39 y en el Nivel E - Grado 7 se fijó en $760.699,46. La grilla del Agrupamiento General se completa con el Nivel F - Grado 0 en $546.686,52 y el Nivel F - Grado 7 en $674.882,39.

- Para las posiciones que exigen titulación universitaria dentro del Agrupamiento Profesional (40%), los valores del mes de julio parten en el Nivel A - Grado 0 con $2.370.246,28, mientras que el Nivel A - Grado 7 totaliza $3.259.989,19. En el Nivel B - Grado 0, el sueldo se estableció en $1.655.315,93 y el Nivel B - Grado 7 alcanzó $2.307.525,66. Para el Nivel C - Grado 0, la remuneración es de $1.134.692,37 y en el Nivel C - Grado 7 se ubicó en $1.530.404,42.

- Las escalas del Agrupamiento Científico Técnico (50%) y del Agrupamiento Especializado (50%) inician en el Nivel A - Grado 0 con una suma de $2.539.549,59, alcanzando en el Nivel A - Grado 7 los $3.259.989,19. Por su parte, el Nivel B - Grado 0 dentro de estos agrupamientos percibe $1.773.552,78, mientras que el Nivel B - Grado 7 registra $2.402.877,96.

Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en julio de 2026

Por último, el convenio reguló los suplementos específicos para las funciones ejecutivas, de jefatura y el reintegro por guardería. Para las posiciones de la Función Ejecutiva, el Nivel I (Director Nacional) percibe $1.905.323,40, el Nivel II (Director de Primera Apertura) cobra $1.692.576,00, el Nivel III (Director de Segunda Apertura) suma $1.481.591,70 y el Nivel IV (Coordinador General) recibe $1.270.019,70. En las Funciones de Jefatura, los plus van desde $268.045,91 (Nivel III - Supervisión) hasta $446.036,87 (Nivel I - Jefatura de Departamento), mientras que el reintegro por guardería y jardines maternales se fijó en $185.942.

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