Paritaria de empleados de Comercio: el sueldo mínimo llegará a $1.303.900 en septiembre y habrá un bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias cerraron una nueva revisión de la paritaria mercantil, que determinará los salarios de los trabajadores del sector durante julio, agosto y septiembre de 2026.

El acuerdo contempla un incremento total del 5,7%, que se pagará como una asignación remunerativa y no acumulativa en tres tramos iguales: 1,9% en julio, otro 1,9% en agosto y el último 1,9% en septiembre.

Sueldos de bioquímicos en julio 2026: la escala de SAFYB

Para calcular los aumentos se tomarán como referencia los valores salariales de junio, incluyendo la suma fija no remunerativa de $120.000 que ya cobraban los empleados de comercio. De esta manera, el porcentaje de cada mes no se aplicará sobre el incremento del mes anterior, sino siempre sobre la misma base salarial de junio.

Además, se acordó una asignación extraordinaria de $50.000, no remunerativa y por única vez, que se abonará en dos cuotas: $25.000 con el sueldo de julio y otros $25.000 con el salario de agosto.

De cuánto a cuánto se va el sueldo de Comercio

Tomando como referencia la categoría inicial de Maestranza A, que en junio tenía una remuneración convencional de $1.233.585,60 —básico más la suma fija de $120.000—, el ingreso pasará a aproximadamente:

Julio: $1.257.024 por la escala salarial, más el bono de $25.000. El total antes de adicionales será de $1.282.024. Agosto: $1.280.462 por la escala, más otros $25.000 extraordinarios. El total será de $1.305.462. Septiembre: $1.303.900, ya sin el bono extraordinario.

Así, entre junio y septiembre, el salario convencional más bajo del sector subirá desde unos $1.233.586 hasta $1.303.900, una diferencia nominal cercana a los $70.300. En julio y agosto, el monto efectivamente liquidado será superior por las dos cuotas del bono.

Las cifras corresponden a valores brutos y no incluyen adicionales por antigüedad, presentismo, horas extra u otros conceptos particulares. Tampoco reflejan los descuentos jubilatorios, de obra social y sindicales que determinan el salario neto o “de bolsillo”.

Cómo quedan algunas de las principales categorías

En la categoría Maestranza A, el salario convencional era de $1.233.586 en junio. Con el aumento y la primera cuota del bono, el ingreso llegará a $1.282.024 en julio. En agosto alcanzará los $1.305.462, también con el pago extraordinario de $25.000, mientras que en septiembre quedará en $1.303.900, ya sin bono.

Para un trabajador de la categoría Administrativo A, la remuneración pasará de $1.249.606 en junio a $1.298.349 en julio. En agosto cobrará $1.322.091, incluido el segundo tramo del bono, y en septiembre el salario se ubicará en $1.320.834.

En las categorías Cajero A, Auxiliar A y Vendedor A, que comparten la misma escala, el sueldo de junio era de $1.253.622. En julio, con el bono, el ingreso subirá a $1.302.441; en agosto llegará a $1.326.260 y en septiembre quedará en $1.325.079.

Entre las categorías más altas, un Administrativo F pasará de cobrar $1.321.946 en junio a $1.372.063 en julio. En agosto recibirá $1.397.180, con la segunda cuota extraordinaria incluida, y en septiembre el salario convencional será de $1.397.297.

El Gobierno otorgará un plus de hasta 25% a militares con títulos universitarios y de posgrado: cómo quedan los salarios

En el caso de un Vendedor D, la remuneración subirá desde $1.321.947 en junio hasta $1.372.064 en julio. En agosto alcanzará los $1.397.181 y en septiembre quedará en $1.397.298.

Los montos corresponden a salarios brutos y no contemplan adicionales por antigüedad, presentismo, horas extra ni otros conceptos particulares. Tampoco incluyen los descuentos que determinan el ingreso neto o de bolsillo.

Las escalas de junio ubicaban a un Administrativo A en $1.249.606,40; a un Cajero, Auxiliar o Vendedor A en $1.253.622,40; y a las categorías superiores, como Administrativo F y Vendedor D, en torno de los $1.321.947.

La aparente baja entre agosto y septiembre que se observa en algunas categorías responde a que en septiembre deja de pagarse la cuota extraordinaria de $25.000. La escala salarial continúa aumentando, pero el ingreso total de agosto puede ser levemente mayor debido al bono.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la postergación de la incorporación al básico de la suma fija no remunerativa de $120.000. Ese importe seguirá pagándose durante los próximos meses y recién comenzará a integrarse gradualmente a las escalas convencionales a partir de diciembre de 2026.

La incorporación se realizará en seis cuotas mensuales de $20.000: diciembre de 2026, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027.

Esto significa que la suma continuará formando parte del ingreso mensual, aunque mantendrá su carácter no remunerativo hasta que cada tramo sea incorporado al salario básico.

Cuándo vuelven a reunirse

El nuevo entendimiento rige desde el 1° de julio y tendrá vigencia durante todo el trimestre. FAECyS y las cámaras empresarias asumieron el compromiso de volver a reunirse en octubre para revisar la evolución de los precios y de la actividad económica.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, sostuvo que el acuerdo busca preservar el poder adquisitivo, pero también contemplar la situación de las empresas del sector.

“Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, señaló el dirigente.

El convenio fue firmado por FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas. Alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

lr