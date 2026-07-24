El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) publicó la escala de remuneraciones mínimas obligatorias que deben percibir los trabajadores con título de bioquímico durante el mes de julio de 2026. Los montos surgen de las paritarias homologadas por las Resoluciones ST 855/14, 64/15, 316/22 y 315/22. Esta escala aplica a la labor en laboratorios, colegios, industrias, mutuales, sindicatos, obras sociales, cooperativas, hospitales, clínicas y empresas de alimentos, cosméticos o tecnología.

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El piso salarial establecido rige para todo el territorio de la República Argentina y ningún trabajador amparado por el gremio puede pactar o percibir una cifra menor. Los valores oficiales corresponden a las tareas desarrolladas bajo los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Los sueldos básicos por categoría para julio de 2026

La escala remunerativa de la entidad sindical fija las siguientes sumas básicas para las distintas posiciones del sector profesional:

- Director Técnico o jefe: el sueldo básico fijado para el mes de julio asciende a $3.525.000

- Bioquímico auxiliar: el haber básico determinado para el séptimo mes del año es de $2.820.000.

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- Bioquímico de planta: el salario básico para esta categoría alcanza los $2.350.000 en julio.

El gremio precisó que la categoría de profesional de planta aplica exclusivamente a quienes realizan tareas puramente administrativas dentro de la estructura laboral. Asimismo, el Director Técnico asume las responsabilidades sanitarias de la institución y requiere la presencia física o el reemplazo por parte de un graduado auxiliar.

Adicionales normados y condiciones operativas

Además de los haberes básicos, la grilla fija adicionales como el 20% por Gestión ($470.000) y el 12% por Competencia ($282.000). Los rubros por Atención bioquímica, Elaboración y control, Idioma y Permanencia equivalen a un 10% cada uno ($235.000). El ítem de Atención domiciliaria del 5% representa $117.500. Por Zona desfavorable, el adicional del 27% suma $634.500, mientras que la variante del 30% alcanza los $705.000.

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Los valores fijados contemplan una jornada de trabajo efectivo de 36 horas semanales bajo relación de dependencia. Para las tareas desarrolladas en Droguerías, el salario recibe un incremento del 25%, mientras que en la Industria la suba es del 50%. Las labores de sábados por la tarde, domingos y feriados se liquidan con un recargo del 100%, en tanto que las guardias profesionales abarcan turnos continuos de 24 horas.

GZ / lr