LLA no odia lo suficiente a los endeudados: "Deben hacerse cargo", dijo Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el Gobierno no va a tomar medidas para asistir a las familias endeudadas, en momentos en que los niveles de la morosidad son los más altos de los últimos 24 años. El funcionario argumentó que se trata de un "acuerdo entre privados" en el que el Estado no tiene margen de acción. Además, sostuvo que la mora bajará con el tiempo.

"Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí", aclaró el titular de la cartera de Economía en una entrevista con el canal A24 e insistió en que se trata de un "tema entre privados" donde el banco le otorga un crédito a un tercero.

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"Cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones", expresó el funcionario en alusión a las deudas que las familias no pueden afrontar, y remarcó que no puede saberse con certeza "por qué cada persona tomó esos compromisos".

En sus declaraciones sobre la negativa de la intervención estatal para resolver la mora, explicó: "Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000...".

Las declaraciones de Caputo tienen lugar en un contexto de mora récord en los hogares argentinos: según cifras del Banco Central, en mayo trepó al 12,8%, el nivel más alto en los últimos 24 años, en un escenario marcado por el fuerte endeudamiento familiar y las altas tasas de interés.

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"Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco 'Escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2, lo más probable es que esta gente no te pague'", recordó el ministro sobre las advertencias previas al sistema financiero ante el riesgo de un salto en el nivel de incumplimiento de pagos, en base a la relación entre las tasas de interés que cobraban y los ingresos reales de quienes tomaban los créditos.

Caputo sostuvo que quienes tomaron un crédito quizás no tenían otra alternativa o desconfiaban del rumbo económico oficial en una teoría en la que pensaban que se acercaban las elecciones, que el Presidente dejaría el poder y que la inflación licuaría sus deudas. "Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito", agregó.

"La mora con el tiempo va a ir cayendo", señaló posteriormente en referencia al momento en que las entidades refinancien las deudas con tasas más bajas y plazos de pago mucho más extendidos, de modo que la situación se "irá normalizando" gracias a ese "esfuerzo" de los bancos.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Por otro lado, el ministro de Economía respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei por cadena nacional, y aseguró que permitirá "darle un mazazo a la inflación y seguir pavimentando la estabilidad para el mediano y largo plazo".

"Esos casi 13 trillones por ciento de inflación se generan por el financiamiento monetario", añadió luego sobre el origen de la suba de precios en alusión a la emisión utilizada históricamente para cubrir el déficit fiscal de los distintos gobiernos durante los últimos 91 años.

Para el funcionario, la dinámica inflacionaria "no es otra cosa que un impuesto que los políticos no pueden cobrar por derecho", en sintonía con lo que el propio Milei había calificado como una "estafa encubierta" en su discurso previo por cadena nacional.

Sobre el alcance de la iniciativa, el ministro fue categórico: "Realmente es refundacional. Probablemente la reforma más importante de los últimos 100 años. Esto realmente cambia el país", sostuvo, en una definición contundente sobre su impacto en la economía.

AS./HB