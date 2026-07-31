Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: 'Que arme su proyecto y compita

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel este viernes y la instó a dejar su cargo por sus reiterados cuestionamientos al presidente Javier Milei.

Santilli calificó la actitud de Villarruel como un exceso y una falta de sentido común, y consideró que resulta especialmente inapropiada tratándose de un mandatario que debió hacerse cargo de un país en una situación muy deteriorada. Sostuvo que se trata de agravios que no se condicen con haber integrado la misma fórmula presidencial.

Villarruel volvió a cruzar a Milei: “Me preocupa que replique insensateces”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En declaraciones a Radio Mitre, remarcó su rechazo a la postura de la vicepresidenta y expresó no comprender por qué, en lugar de respaldar la gestión de gobierno, insiste en obstaculizarla. Planteó que, si no comparte los lineamientos oficiales, lo coherente sería que dé un paso al costado, forme su propio espacio político y compita por sus ideas, cuestionando el sentido de permanecer en un puesto que ella misma parece no querer ocupar.

“Si vos sos parte de un Gobierno y estás constantemente atacando al Presidente, tenés que dar un paso al costado”, afirmó Santilli al ser consultado por el enfrentamiento que mantiene la vicepresidenta con Milei. El funcionario remarcó que la fórmula presidencial fue elegida de manera conjunta por la ciudadanía y consideró que el respaldo político debe sostenerse durante toda la gestión.

Milei avanza sobre el Banco Central: qué cambia con la reforma y qué riesgos advierten los analistas

En esa línea, insistió en que “no se puede estar de un lado y del otro” y aseguró que las diferencias internas terminaron por quebrar cualquier posibilidad de reconstruir el vínculo entre ambos dirigentes. Para Santilli, la continuidad de Villarruel en el cargo mientras mantiene críticas permanentes al jefe de Estado genera una contradicción institucional.

En las últimas semanas, Milei endureció sus cuestionamientos contra su compañera de fórmula y volvió a responsabilizarla por distintas decisiones legislativas que, según la Casa Rosada, perjudicaron el rumbo económico del Gobierno.

Lejos de bajar el tono, Villarruel respondió públicamente en reiteradas oportunidades y rechazó la posibilidad de abandonar su cargo. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”, había escrito meses atrás en sus redes sociales, al denunciar que sectores del oficialismo buscaban desplazarla de la Vicepresidencia.

Encuesta en CABA: quién puede ganarle a Jorge Macri en la Ciudad y el dato que sorprende rumbo a 2027

Santilli es una de las voces más contundentes del Gobierno al respaldar al Presidente y plantear abiertamente que la permanencia de Villarruel resulta incompatible con sus críticas constantes hacia Milei.

CS/fl