Gustavo Valdés sobre La Libertad Avanza: "Hoy no existe acuerdo político, pero se puede conversar"

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Corrientes, Gustavo Valdés, analizó el escenario electoral de cara a los comicios del próximo año y se refirió a la relación institucional y política con La Libertad Avanza (LLA).

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Si bien admitió un acercamiento tras las recientes gestiones conjuntas con funcionarios nacionales, aclaró que formalmente no hay una alianza sellada.

"A nivel nacional no existe hoy ninguna conversación con La Libertad Avanza y a nivel provincial tampoco, pero ojo: no quiere decir que no se pueda conversar", sostuvo el exmandatario provincial.

En ese sentido, llamó a actuar con prudencia institucional: "Creo que hay que tener conversaciones y me parece que a la política hay que darle madurez. Hay que comenzar a coincidir en objetivos de corto, mediano y largo plazo".

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Lisandro Almirón, de rival político a un posible acuerdo

Respecto del cambio de tono con referentes locales del oficialismo nacional —como el diputado Lisandro Almirón, quien estuvo en Casa de Gobierno junto a funcionarios nacionales—, Valdés recordó los cruces electorales del años pasado: "Nosotros tuvimos una disputa política con todos los espacios y salimos ganando".

"Ojalá que se pueda llegar a acuerdos que sean programáticos, que le sirvan a la ciudadanía, que tengan proyectos industriales y favorezcan el desarrollo", dijo a radio Dos.

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Diferencias con el kirchnerismo y desarrollo provincial

En relación con los eventuales límites para el armado de frentes electorales, el legislador radical evitó fijar dogmatismos pero remarcó la brecha ideológica y de gestión que lo dista del espacio opositor. "No tenemos límite, pero hay cosas que no podemos olvidar: la discriminación que hemos sufrido los correntinos por parte del kirchnerismo fue enorme y es difícil de olvidar", aseveró.

En esa línea, rememoró las trabas presupuestarias de períodos anteriores: "Cuando veíamos que a la gente que menos tiene se la excluía o no se le hacían viviendas solo por ser correntinos, fue un aspecto muy duro. Ya lo sufrimos y lo pasamos, pero siempre hay que buscar acuerdos para que Corrientes crezca fundamentalmente".