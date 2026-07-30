Juan Pablo Valdés acordó con Luis Caputo anexar el Corredor Belgrano a la concesión

Tras años de reclamos cruzados por la jurisdicción y el financiamiento del mantenimiento urbano, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó un principio de acuerdo con el Gobierno nacional para incluir el trayecto capitalino que conecta el Puente General Belgrano con la Rotonda de la Virgen de Itatí dentro del esquema de concesiones viales de la Nación.

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La negociación se concretó en el marco de la reunión que el mandatario provincial mantuvo días atrás con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El conflicto se centraba en la continuidad funcional de las avenidas Independencia, Pedro Ferré y 3 de Abril, un corredor neurálgico que empalma el viaducto interprovincial con la Ruta Nacional N° 12 y cuyo deterioro genera frecuentes disputas entre las administraciones por los costos de conservación.

"Hay una cuestión de traza que no estaba reclamada ni por la Provincia ni por la Nación, por lo que ellos sostenían que no pertenecía a las rutas nacionales", explicó el gobernador Juan Pablo Valdés.

Respecto a la solución consensuada con Luis Caputo, detalló: "Acordamos que, una vez concesionado el tramo, se incorporará en un anexo al Corredor Belgrano para resolver la cuestión de fondo sobre a quién le pertenece".

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Continuidad del reclamo judicial y licitación en marcha

Pese al avance administrativo con la gestión central, Valdés ratificó que el Estado provincial no retirará la presentación realizada ante los estrados de la Justicia: "Continuaremos con el reclamo judicial para dejarlo claro, explícito y buscar que esto que nos dicen quede sentado" por escrito.

Asimismo, el titular del Ejecutivo valoró la apertura de la administración del presidente Javier Milei: "Destaco la buena voluntad del Gobierno nacional y del ministro Luis Caputo para solucionar este problema histórico de los correntinos".

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En ese sentido, reveló que el proceso licitatorio del corredor registra avances concretos: "Ya están las ofertas presentadas y hay una empresa correntina que se presentó en los dos corredores, así que esperaremos la resolución definitiva de la Nación".