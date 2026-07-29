Aracre citó a Santa Teresa para augurar una mejora en la economía: "La paciencia todo lo alcanza"

El economista Antonio Aracre auguró una mejora en la economía argentina “más tarde o más temprano” al tiempo que consideró que “para septiembre o quizás antes” los indicadores económicos “van a mejorar”.

“Hay gente rara que se alegra de que el consumo masivo hoy se vea ralentizado porque el crédito no se dinamiza lo suficiente con la mora estancada”, escribió el analista libertario en “X”.

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El análisis de Aracre

“Creen que el parate es estructural y se entusiasman pensando que el kirchnerismo podría volver en 2027”, agregó.

Aunque luego sostuvo que “con el agro volando, la construcción ya con crecimiento inter anual y los servicios en alza, no hay forma que no derrame en el resto de los sectores (dejo minería y energía afuera)”. “Más tarde o más temprano ocurrirá”, remarcó.

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Aracre citó a Santa Teresa

“La paciencia todo lo alcanza decía Santa Teresa, y para septiembre o quizás antes los esos indicadores van a mejorar. Hay herramientas monetarias y bancarias (no inflacionarias) para solucionar la mora. Van a llegar”, insistió.

Desde el análisis del exjefe de asesores de Alberto Fernández, “el peronismo no tiene un relato creíble para ofrecer estabilidad con distribución sin subir impuestos”. “Ellos lo saben bien y la gente también. Si prometen subir impuestos no los van a votar ni los propios”, cuestionó.

Sin embargo aclaró: “Esto no significa que la partida ya esté ganada, que no puedan aparecer otras alternativas o que el gobierno no deba mejorar la gestión de algunos temas”.

“Pero lo que nadie duda es que los pueblos no se suicidan ni vuelven al pasado. Quieren vivir mejor pero sin tirar por la ventana todo lo realizado y alcanzado con tanto sacrificio”, expresó en defensa de la administración de Javier Milei.

“Tengo la certeza que Luis Caputo le va a encontrar la vuelta a esto como se la encontró a tantas otras igual o más complejas que ésta”, cerró Aracre en una perspectiva optimista del futuro de la economía argentina.