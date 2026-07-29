Un hombre de 76 años golpeó brutalmente a una perra: el video se viralizó y terminó detenido

Un video de apenas unos segundos permitió descubrir un presunto caso de maltrato animal en Pampa del Indio y derivó en la detención de un hombre de 76 años. En las imágenes se observa cómo una perra es golpeada reiteradamente con un elemento similar a un cable dentro de un terreno del barrio Itatí.

La grabación comenzó a circular por WhatsApp y llegó a integrantes de una asociación protectora de animales de la localidad. A partir de ese material, una mujer de 32 años se presentó ante la Policía y formuló una denuncia penal, lo que permitió iniciar el operativo para identificar el lugar y resguardar al animal.

El procedimiento fue realizado durante la tarde del martes por efectivos de la Comisaría de Pampa del Indio y de la División Rural, bajo las directivas de la Fiscalía Rural de General San Martín, a cargo de Noelia Miño.

La secuencia dura alrededor de 11 segundos y fue registrada desde detrás de un alambrado. En el video aparece un hombre dentro de un terreno con un objeto flexible en una de sus manos, aparentemente un cable. El acusado se aproxima a una perra de tamaño mediano y pelaje marrón claro que permanece agazapada sobre el pasto. Luego levanta el elemento en varias oportunidades y golpea en dirección al animal, que se encoge e intenta alejarse.

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Tras recibir las imágenes, la integrante de la asociación protectora informó a los investigadores que el episodio habría ocurrido en el barrio Itatí de Pampa del Indio. Con esos datos, los agentes lograron ubicar el domicilio señalado.

Rescataron al animal y aprehendieron al acusado

Durante el procedimiento, la Policía encontró a una perra de tamaño mediano y pelaje bayo. De acuerdo con el informe inicial, presentaba un estado nutricional considerado entre regular y malo.

En el mismo lugar fue localizado A. M., de 76 años, quien quedó aprehendido en una causa por presuntos malos tratos contra un animal. La fiscal Miño indicó que, al momento de ser encontrado, el sospechoso vestía prendas coincidentes con las que utilizaba la persona registrada en el video.

Ese elemento fue documentado e incorporado a la investigación, junto con la grabación difundida por las redes de mensajería y la declaración de la denunciante.

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El hombre debía ser trasladado a la Fiscalía para ser notificado formalmente de la acusación. Mientras se desarrollan las primeras medidas, los investigadores buscarán determinar si existen testigos del episodio y si se registraron otros hechos similares.

La perra permanecerá bajo protección judicial

La fiscal explicó que la prioridad inicial fue retirar al animal del lugar y ponerlo a salvo. La perra, llamada Giuli, quedó bajo el cuidado de la asociación protectora que intervino en el caso.

La Justicia dispuso que sea examinada por un veterinario policial, con el objetivo de establecer su condición general, detectar posibles lesiones y determinar si presenta secuelas compatibles con los golpes registrados. Miño confirmó que el animal no será devuelto al acusado. “Si ya pasó por una situación de maltrato, permitir que regrese sería revictimizarlo”, sostuvo.

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La modalidad aplicada en estos casos consiste en otorgar la tenencia bajo depósito judicial provisorio a una organización, una familia o una persona responsable. Una vez finalizada la causa, la guarda puede convertirse en definitiva.

La fiscal señaló además que las asociaciones protectoras cumplen un papel central en este tipo de investigaciones, ya que el sistema judicial no dispone de instalaciones propias para alojar a los animales rescatados.

Cómo continuará la causa contra el hombre

La aprehensión permite que la Fiscalía avance con la recolección de pruebas y determine la situación procesal del acusado. En caso de recuperar la libertad, el hombre continuará vinculado al expediente y deberá respetar las medidas que establezca la Justicia.

Entre las condiciones que pueden imponerse se encuentran las presentaciones periódicas ante una comisaría y el seguimiento del imputado durante la tramitación de la causa. Las organizaciones protectoras también podrán informar a las autoridades si detectan nuevos episodios o situaciones que puedan representar un riesgo para otros animales.

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Qué establece la ley sobre el maltrato animal

El caso es investigado en el marco de la Ley Nacional 14.346, que tipifica como delito los malos tratos y los actos de crueldad contra los animales.

Miño explicó que, aunque el Chaco cuenta con una normativa provincial de protección animal, sus sanciones son principalmente administrativas y corresponden a los juzgados de faltas. Las conductas que pueden constituir un delito, en cambio, son analizadas por la Justicia Penal mediante la legislación nacional.

La investigación deberá establecer la responsabilidad del acusado, las condiciones en las que se encontraba la perra y el alcance de las lesiones que eventualmente sean detectadas durante el examen veterinario.

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Dónde denunciar situaciones de maltrato animal

Las personas que presencien una agresión pueden acudir a la comisaría más cercana, comunicarse con la Policía Rural o alertar al sistema de emergencias 911.

Las comunicaciones al 911 pueden realizarse de manera anónima, aunque la Fiscalía recomienda formalizar posteriormente la denuncia. Contar con el testimonio de una persona identificada permite acelerar la búsqueda de pruebas y solicitar medidas de protección para el animal.

En el área metropolitana, las intervenciones también pueden coordinarse con el Departamento Canes para concretar rescates y evaluaciones veterinarias.