Misterioso robo en pleno centro de Corrientes: investigan el faltante de $10 millones en un local de juegos

Un impactante y enigmático episodio delictivo sacude la actividad comercial del microcentro de la ciudad de Corrientes. La encargada de un reconocido local de juegos infantiles y entretenimientos ubicado sobre la peatonal Junín al 1000, frente a la plaza Vera, denunció la sustracción de una cifra que rondaría los 10 millones de pesos del interior del establecimiento.

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El hecho salió a la luz el martes cuando el personal del comercio ingresó a cumplir con sus tareas habituales y advirtió que la caja fuerte donde se resguardaba la recaudación había sido desplazada de su posición original, consignaron a Perfil fuentes ligadas a la investigación.

Al verificar el contenido del cofre de seguridad, constataron el faltante de una abultada suma de dinero en efectivo.

La principal incógnita para los investigadores radica en la modalidad del atraco: en el inmueble no se hallaron aberturas violentadas, ni puertas o ventanas forzadas.

Ante este escenario, la Policía de Corrientes y las autoridades judiciales abrieron una causa de oficio para determinar de qué manera se vulneró el perímetro de seguridad del recinto.

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Cámaras de seguridad y una hipótesis sobre un edificio lindante

La principal línea investigativa apunta a la posible utilización de un acceso alternativo a través de un estacionamiento privado situado sobre la calle San Juan, cuya estructura linda con el fondo del local.

Los peritos de la fuerza provincial analizan el material registrado por las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el recorrido del o los delincuentes durante la madrugada.

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Si bien las estimaciones iniciales de los encargados ubican el perjuicio económico en torno a los 10 millones de pesos, los propietarios del local aguardan el arqueo definitivo de caja para certificar el monto total sustraído ante los estrados de la Justicia.