Raúl Timerman: "El Gobierno lleva todas las de perder, pero todavía no tiene contra quién perder"

El consultor Raúl Timerman sostuvo que “el Gobierno lleva todas las de perder, pero todavía no tiene contra quién perder” al analizar el panorama para las elecciones presidenciales de 2027.

“No es que en el otro lado haya alguien que hoy ganaría. Eso hay que generarlo. Todavía no está generado. Todavía no está ese candidato”, aclaró en diálogo con Rosario Ayerdi y Pablo Duggan de Radio 10.

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Elecciones 2027

“Hay un solo hecho. En estas condiciones no puede ganar un balotaje. Esto está claro, por eso el gobierno está tratando de generar todas las condiciones electorales y hacer todos los cambios necesarios para que haya una sola vuelta electoral, para que no haya una previa, una PASO”, evaluó.

Según Timerman el gobierno nacional “ha empeorado en las encuestas y es un empeoramiento diferente al que sufrió por el caso Adorni”.

“El empeoramiento del caso Adorni se llegó a recuperar, y llegó a estar la primera semana de este mes en 39,40 puntos”, recordó.

Y luego completó: “Pero después de 15 días pasó a estar en 35 puntos. Entonces eso genera una preocupación porque acá ya no es el caso por un funcionario si se queda, si se va. El caso es un poco más complicado porque tiene primer punto un peso grande la parte económica”.

“Cuando uno le pregunta a la gente cuál es el principal problema económico del país hoy, el 20,3% te dice desempleo, el 19,8% bajos salarios, el 19,1% te dice pobreza. Entre pobreza, bajos salarios y desempleo suman el 60%”, precisó el analista político.

Además señaló que “ya hace más de dos años que gobierna Javier Milei, ya la economía es totalmente diferente de lo que era”. “No hay un arrastre de la economía anterior, ya se impuso la economía nueva que es la responsable de la situación que vive la gente”, puntualizó.

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Cuáles son las dos situaciones “interesantes”

“Hay dos situaciones adicionales que son interesantes de ver. Una es primero, el gobierno anuncia o comunica hechos económicos que los ve como exitosos y lo comunica con cierta soberbia: el control de la inflación, la reducción del déficit fiscal, el aumento de reservas en el Banco Central, el dólar que no se mueve”, planteó Timerman.

Pero luego aseguró que “la gente que recibe esa comunicación, que está dicha con cierto grado de soberbia desde ahí arriba, vive una realidad totalmente diferente a esa”.

“Dicen mi situación es que tengo problemas para pagar la tarjeta de crédito, que mis ingresos no me alcanzan, que me sube el alquiler, el costo de los servicios públicos, mi calidad de vida se ha deteriorado con este gobierno. Entonces eso genera una situación de enojo”, afirmó.

El consultor también indicó que “hay otro tema cualitativamente que no ha sido demasiado investigado, pero que le juega en contra a este gobierno que es el clima que se ha generado durante el campeonato mundial”.

“Malvinas es la única causa nacional. Se generó un clima de unidad nacional, de convivencia, de coincidir en un propósito. Eso a un gobierno que dice ´somos nosotros o ellos´, lo perjudica, aleja a la gente del gobierno”, concluyó Timerman.