Noah Zalazar, el niño chaqueño de 6 años que jugará el Mundial de Ajedrez Sub-7

Con apenas 6 años, el chaqueño Noah Zalazar se consagró campeón de la Olimpiada Nacional de Ajedrez y consiguió una plaza para disputar el Mundial de Ajedrez Sub-7, que se desarrollará hacia finales de este año.

El joven, oriundo de La Leonesa, representará al Chaco y a la Argentina en el certamen internacional, luego de alcanzar el primer puesto en la competencia nacional y posicionarse entre las principales promesas del ajedrez infantil del país.

Noah cursa sus estudios en la Escuela de Educación Primaria N.º 698 “Martín Miguel de Güemes”, de Resistencia, y participó de la olimpiada en representación de su institución y de la provincia, a través de la Federación Chaqueña de Ajedrez.

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El Ministerio de Educación del Chaco felicitó al estudiante por el resultado obtenido y destacó el esfuerzo realizado durante su preparación para la competencia. Desde la cartera educativa también valoraron el acompañamiento de su familia, sus docentes y entrenadores, considerados fundamentales para sostener tanto su crecimiento deportivo como su formación escolar.

La clasificación al Mundial permitirá que Noah compita con niños de otros países y lleve la representación chaqueña a uno de los principales encuentros internacionales de su categoría.

El ajedrez como herramienta educativa

El reconocimiento también permitió resaltar la importancia del ajedrez en las escuelas primarias, no solo como disciplina deportiva, sino también como recurso pedagógico.

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Su práctica contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, la concentración, la planificación y la resolución de problemas. Además, favorece la toma de decisiones, el autocontrol, la perseverancia y el respeto por las reglas y los adversarios.

Desde Educación expresaron su orgullo por el desempeño del pequeño ajedrecista y le desearon éxitos para el desafío internacional que afrontará a fines de 2026.