Resistencia tendrá un Black Friday con hasta nueve cuotas y reintegros para reactivar el consumo

La ciudad de Resistencia se prepara para una nueva edición del Black Friday, una de las principales campañas comerciales del año, con promociones destinadas a recuperar el consumo y mejorar las ventas de las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta se desarrollará el viernes 7 y sábado 8 de agosto y combinará descuentos definidos por cada negocio con beneficios financieros del Nuevo Banco del Chaco y el Banco Nación.

El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso, explicó que la iniciativa vuelve a reunir al sector privado, las entidades bancarias y el Gobierno provincial en un escenario económico que continúa siendo complejo para los comerciantes.

“Todo lo que permite dinamizar la economía es lo que más se necesita en un contexto adverso”, sostuvo el dirigente empresarial.

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Cuáles serán las promociones del Black Friday

Uno de los principales atractivos de la 14.ª edición será la posibilidad de financiar las compras sin intereses y acceder a reintegros.

El Nuevo Banco del Chaco, mediante Tarjeta Tuya, ofrecerá dos alternativas: cuatro cuotas sin interés con un 10% de reintegro sin tope o seis cuotas sin interés.

Por su parte, el Banco Nación permitirá abonar las compras realizadas con tarjetas Visa y Mastercard en nueve cuotas sin interés.

Estos beneficios se sumarán a las rebajas que cada comercio adherido establezca durante ambas jornadas. Las promociones bancarias estarán vigentes únicamente durante el viernes y el sábado, aunque algunos locales podrían mantener sus ofertas particulares durante los días posteriores.

“La combinación de descuentos, cuotas sin interés y reintegros permite comprar de una manera más conveniente”, destacó Alfonso.

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Indumentaria, tecnología y construcción, entre los rubros participantes

La campaña abarcará una amplia variedad de actividades comerciales. Se esperan promociones en locales de indumentaria, calzado y accesorios, además de negocios dedicados a tecnología, construcción, librería, papelería, juguetería, ferretería, alimentos y bebidas.

En algunos casos, las empresas utilizarán el evento para liquidar mercadería de temporadas anteriores o productos discontinuados. Otros comercios prepararán ofertas específicas con el objetivo de aumentar la rotación de artículos y atraer nuevos compradores.

Desde la Cámara señalaron que cada establecimiento podrá definir libremente el porcentaje de descuento y los productos incluidos en la promoción.

Una fecha clave para los comerciantes de Resistencia

El titular de la entidad empresarial aseguró que el Black Friday ya se encuentra entre las campañas más esperadas por el sector, junto con las acciones por la Vuelta al Cole, el Día del Padre y el Día del Niño. “Para nosotros es uno de los eventos más importantes del año, si no el más fuerte”, afirmó Alfonso.

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La expectativa está puesta en que el movimiento comercial permita compensar parte de la caída del consumo y genere una mayor circulación de compradores en el centro y otros corredores comerciales de la capital chaqueña.

La actividad es organizada por la Cámara de Comercio de Resistencia junto al Gobierno del Chaco, con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el Nuevo Banco del Chaco y el Banco Nación.

La organización también trabaja con las autoridades provinciales y municipales en la diagramación de operativos especiales de tránsito, prevención y seguridad. La mayor concentración de personas suele registrarse en el microcentro de Resistencia, por lo que se prevé reforzar la presencia policial y ordenar la circulación vehicular durante las dos jornadas.