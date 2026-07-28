El gobernador de Corrientes recibió al embajador de China para impulsar inversiones en la provincia

En el marco de una estrategia orientada a la atracción de inversiones internacionales y la apertura de nuevos mercados de exportación, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió la visita oficial del embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei.

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La agenda institucional incluyó presentaciones técnicas con ejecutivos asiáticos, la inspección de la infraestructura logística en Ituzaingó y una recorrida por el establecimiento agroindustrial Las Marías en Gobernador Virasoro.

La jornada dio inicio en el Centro Administrativo de la capital provincial, donde las autoridades mantuvieron una mesa de trabajo con representantes de la banca internacional, empresas del sector energético y firmas tecnológicas como Huawei. Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial expuso la oferta exportable de las cadenas frutihortícola, ganadera, forestal y yerbatera.

"Buscamos impulsar la llegada de nuevas empresas para generar empleo genuino. China observa con interés el proceso de expansión productiva e industrial que atraviesa Corrientes, apoyado en obras clave de infraestructura y logística", destacó Juan Pablo Valdés tras la reunión protocolar.

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Infraestructura en Ituzaingó y potencial yerbatero en Virasoro

Pasado el mediodía, la delegación oficial se trasladó al predio del puerto de Ituzaingó, donde el intendente Emilio Nicolás y los equipos técnicos expusieron los avances operativos de la terminal fluvial.

Por su parte, el diplomático Wang Wei resaltó el perfil sustentable del Litoral: "Corrientes cuenta con un gran sistema de medio ambiente; su crecimiento será un desarrollo ecológico y respetuoso. Existe una fuerte complementariedad entre las necesidades de la provincia y las capacidades tecnológicas de China".

El itinerario concluyó en la localidad de Gobernador Virasoro con la visita a las instalaciones del Grupo Las Marías. La comitiva fue recibida por el director de la firma, Víctor Navajas, acompañados por los ministros Juan Pablo Fornaroli (Secretaría General) y Mariel Gabur (Industria), junto al intendente local Guillermo de la Cruz.

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Durante la recorrida por la planta industrial, la ministra Gabur remarcó la importancia de consolidar a China como socio comercial estratégico y enfatizó las posibilidades de inserción de la yerba mate en el mercado asiático como oferta de infusiones naturales.

En paralelo, se confirmó que la agenda bilateral incluirá convenios de cooperación académica y científica entre la embajada y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).