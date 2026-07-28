Senasa frenó el ingreso de 9 toneladas de sandías y melones sin trazabilidad a Corrientes

En el marco de los operativos de fiscalización permanente que se despliegan en los accesos estratégicos a la provincia de Corrientes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó e interceptó un cargamento ilícito de 8.950 kilogramos de frutas que circulaban sin los avales sanitarios exigidos por la legislación vigente.

Monotributistas: Misiones extenderá la protección sobre las transferencias a cuentas bancarias de pequeños contribuyentes

El procedimiento fue concretado por inspectores del Centro Regional Corrientes-Misiones en el puesto de la Barrera Sanitaria de Villa Olivari. En el lugar se procedió a la intercepción de un transporte de cargas generales que trasladaba 7.000 kilogramos de sandías y 1.950 kilogramos de melones.

Durante la inspección de la carga y el cruce informático de datos, el personal técnico constató que el número del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) declarado en la documentación se encontraba en condición de bloqueado.

Asimismo, se detectó que los envases secundarios y el etiquetado del producto indicaban un origen extranjero que resultaba totalmente incompatible con la hoja de ruta presentada por el conductor.

"La ausencia de trazabilidad y las inconsistencias documentales impiden garantizar el origen seguro de la mercadería y el cumplimiento de los estándares fitosanitarios. Esta situación constituye un riesgo grave, ya que puede propiciar la dispersión de plagas que afecten a la producción frutihortícola del Litoral", explicaron desde el organismo sanitario.

Sorpresa en el Iberá: avistaron a la yaguareté Yasy en la ventana de una estancia

Desnaturalización de la carga y trazabilidad fitosanitaria

Frente a las infracciones detectadas y con el objetivo de preservar el estatus sanitario regional y resguardar la salud de los consumidores, las autoridades del Senasa ordenaron la inmediata desnaturalización y destrucción de la totalidad del cargamento vegetal, tal como lo estipulan los protocolos de la entidad.

Desde el organismo recordaron que el control de trazabilidad mediante el documento de tránsito vegetal es la herramienta indispensable para fiscalizar la cadena comercial, garantizar la calidad de los alimentos que llegan a las góndolas y proteger los mercados de exportación de las economías regionales.