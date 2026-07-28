Juicio por Loan Peña: "No se va a saber qué pasó con el nene", afirmó un abogado defensor

Tras la finalización del receso de la administración de justicia, el proceso oral por la causa que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña retomó su curso institucional en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional. En ese contexto, la defensa técnica de dos de los imputados principales lanzó una contundente evaluación sobre el destino del debate oral, asegurando que el acopio probatorio actual resulta insuficiente para esclarecer el paradero del menor.

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El planteo fue formulado por el abogado Marcelo Hanson, representante legal de la pareja conformada por Mónica Millapi y Daniel Ramírez, quienes permanecen detenidos.

Al analizar la reanudación del proceso tras la feria judicial, el letrado fue categórico respecto a las expectativas de la investigación: "Puedo asegurar que, salvo que haya alguna sorpresa durante el juicio, no se va a saber qué pasó con Loan. Creo que a esta altura, más allá del residual que quedó en instrucción y que tampoco tiene ningún avance, no hay avances concretos, lamentablemente".

En lo respectivo a la situación de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, Hanson ratificó la estrategia procesal y sostuvo que solicitará la inmediata absolución de la pareja.

De acuerdo con el letrado, el desarrollo de las audiencias no ha generado elementos de convicción que vinculen a sus asistidos con la desaparición del niño de cinco años ocurrida en la localidad de 9 de Julio en junio del 2024.

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Consultado sobre la situación de sus Millapi y Ramírez, el letrado señaló que "hasta el momento, con todo lo que se viene incorporando, no hay nada que los responsabilice en lo que fue la desaparición de Loan Danilo Peña".

"La versión que dieron mis defendidos ha sido comprobada por todos los medios", aseveró Hanson a radio Sudamericana, quien además anticipó la complejidad del debate al recordar que restan declarar aproximadamente 160 testigos citados por las partes.

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Por último, el abogado se refirió a las condiciones logísticas del juicio e informó que, si bien las audiencias se retoman en las dependencias de Gendarmería Nacional, se gestiona el traslado del tribunal hacia la sede central del Juzgado Federal de Corrientes, ubicado en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y La Rioja.