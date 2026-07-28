Alerta por el fenómeno de El Niño en el NEA: especialista advierte que "ya es tarde para obras nuevas" y pide mantenimiento urgente

Ante el inminente inicio de la temporada de precipitaciones intensas en la región, la comunidad científica volvió a encender las alarmas sobre el impacto del fenómeno climático de El Niño. El ingeniero en recursos hídricos e investigador de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Hugo Rohrmann, advirtió que el evento meteorológico ya se encuentra en fase de desarrollo en el océano Pacífico y traerá consigo marcas pluviométricas por encima de la media histórica en el Nordeste argentino (NEA).

El gobernador de Corrientes recibió al embajador de China para impulsar inversiones en la provincia

De acuerdo con el especialista, los registros del 90% de los eventos históricos de similares características derivaron en crecidas extraordinarias e inundaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

Frente a esta perspectiva, Rohrmann fue categórico respecto a los plazos operativos de la gestión pública: la ventana de tiempo para la ejecución de nueva infraestructura hídrica se encuentra agotada, por lo que la prioridad presupuestaria y logística debe volcarse hacia las tareas de mantenimiento preventivo.

"El fenómeno de El Niño ya se está dando en el océano Pacífico, las aguas están más calientes de lo normal y se sabe con previsibilidad que va a durar hasta fin de año o comienzos del próximo", explicó el docente de la UNNE.

"Si estamos a fin de julio y nos anuncian que para octubre puede comenzar ese periodo de mucha lluvia, para realizar nuevas obras ya es tarde. La prioridad absoluta debe ser revisar los sistemas de escurrimiento, limpiar canales y poner a punto las estaciones de bombeo en ciudades clave como Goya o el Gran Resistencia", enfatizó.

Sorpresa en el Iberá: avistaron a la yaguareté Yasy en la ventana de una estancia

Fallas en la planificación urbana y soluciones estructurales

El especialista también analizó el comportamiento de los cascos urbanos frente a las tormentas severas, atribuyendo los anegamientos recurrentes a la expansión edilicia descontrolada y la consecuente pérdida de suelo absorbente.

"Las ciudades crecen todos los días con nuevos techos y pavimentos, mientras la red de desagües pluviales permanece estancada. Eso provoca que una misma cantidad de agua genere cada vez mayores acumulaciones en las calles", denunció el ingeniero a Radioactividad.

Además, remarcó la importancia de frenar el avance inmobiliario sobre zonas bajas y valles de inundación naturales.

Alerta por la crecida del río Uruguay: Prefectura pide extremar las precauciones para la navegación

Para mitigar el impacto en el drenaje de las metrópolis regionales, Rohrmann sugirió hacer cumplir estrictamente los códigos de edificación comercial y residencial, garantizando un piso de entre 20 % y 30 % de superficies verdes en cada lote.

Como alternativa técnica, propuso replicar ordenanzas vigentes en localidades como Santa Fe o Porto Alegre, donde se exige la instalación de reservorios domiciliarios de retención pluvial cuando se superan los límites permitidos de impermeabilización del suelo.