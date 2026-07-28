Avelluto tras el "hackeo masivo" de sus redes sociales: "Es un mecanismo de silenciamiento"

El exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto afirmó que “es un mecanismo de silenciamiento” el “hackeo masivo” de todas sus cuentas en las redes sociales.

“Lamentablemente no hay ninguna explicación ni ninguna denuncia ni ningún argumento para esta especie de hackeo masivo de distintas cuentas que fui teniendo hasta que el sábado que descubrí que había sido hackeada mi cuenta de X”, confirmó el periodista.

“Los que estudian estrategia militar dicen ´la primera vez es casualidad, la segunda vez es coincidencia, la tercera vez es acción enemiga´. Evidentemente había un interés o hay un interés por evitar que yo pueda expresarme”, agregó en diálogo con Nico Fiorentino de Futurock.

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Qué cuentas le suspendieron a Avelluto

“Al principio cuando fueron las primeras cuentas no le di mucha bola. Lo primero fue que un día no pude entrar a Instagram, no pude entrar a Facebook ese mismo día. Y después no pude entrar a mi cuenta de Claude, ahí ya me preocupé un poco más. Y finamente no pude entrar a mi cuenta de X”, relató el editor.

“Por supuesto hice todos los reclamos formales que presentan estas empresas a través de sus canales de comunicación. Obviamente están automatizados, nadie te responde, nadie te da ninguna información. Espere y ya se va a resolver”, precisó sobre cómo procedió al no poder acceder a sus cuentas en las mencionadas redes.

“Ahí se lo comenté a algunos amigos, colegas lo que me estaba pasando. Y hubo una reacción que valoro mucho, no por mí en particular, sino porque son estas cosas que le pueden pasar a cualquiera independientemente de sus ideas o de lo que expresa a través de las redes”, aseguró Avelluto.

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“Es un mecanismo de silenciamiento”

Además consideró que “es un mecanismo de silenciamiento”. “Por supuesto no tengo ni idea quién lo hace ni por qué. En una época los principales riesgos en las redes tenían que ver con el dinero, gente a la que la estafaban, el clásico whatsapp en el que un amigo te pide plata o se meten en tus cuentas bancarias o algo por el estilo”, enumeró.

“Pero en este caso no había ningún interés de ese tipo. Lo único que uno no pueda comunicarse con la gente a la que uno puede decir o discutir con lo que uno dice”, aseveró el exfuncionario macrista.

“Creo que esto más que nada es un alerta porque hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a vos, a cualquiera de los que nos está escuchando. Y es una sensación un poco de violencia simbólica porque te quedás mudo en un lugar donde yo intervenía mucho”, expresó en otra parte de la entrevista.

“Ayer veía gente con la cual muchas veces estuve enfrentado o que pensamos diferente, y sin embargo me enteré que hubo reacciones de mucha empatía, y de mucha comprensión, de mucho apoyo, que fue el lado bueno del lado malo. Me sorprendió mucho y lo agradezco mucho en todos los que se expresaron en ese sentido, me hicieron sentir muy valorado”, finalizó Avelluto.